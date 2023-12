El Club Figueroa organiza un torneo benéfico de fútbol sala

Una muestra más de que el fútbol y la solidaridad pueden ir unidos. Las distintas entidades ya sean o no deportivas aprovechan estas fiestas navideñas para sacar su mejor cara en busca de ayudar a la sociedad y a las personas que más lo necesitan. Es por ello que los clubes no quieren desaprovechar esta oportunidad y así logran que sus diferentes plantillas puedan seguir disputando algún que otro minuto para volver después del parón con las mejores sensaciones posibles. Gracias a esto, el Club Figueroa ha querido organizar su particular torneo solidario en busca de consolidar una tradición conforme los años pasen.

Y es que dicha entidad, en colaboración del Unión Figueroa, Casa Nazaret y la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, han creado una competición denominada Juguetes para todos que se celebrará el 28,29 y 30 de diciembre de 10:00 a 14:00 donde seis equipos de fútbol sala de diferentes categorías tratarán de luchar por levantar el título. Aun así, el deporte no será el único protagonista, ya que también se celebrará una recogida de juguetes y peluches en busca de que los niños más necesitados no se queden sin su regalo en estas fechas tan señaladas.

Gracias a esto, el CD Figueroa, que también será participante, se une a Adecor, Calasancio, Club Deportivo Carri&María, CD Colecórdoba y Trinitarios que intentarán conseguir la victoria en las tres categorías que se disputarán desde el viernes -turno para el alevín-, pasando por el sábado -pisarán la pista los infantiles- y terminando el domingo -donde tomarán el protagonismo los séniors-. Un torneo que viene a seguir la tendencia solidaria de estas fiestas navideñas, pero que no deja de ser un gran acto de fraternidad por los que más lo necesitan.