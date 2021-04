César Velasco: "Ver Vista Alegre lleno cada fin de semana era espectacular"

Uno de los paisanos que partió tras brillar con luz propia. Después de que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ascendiera por vez primera a la máxima categoría, el potencial cordobés en el fútbol sala se veía por fin representado por un equipo, en este caso, de la capital. Córdoba, Cabra, Luque, Priego de Córdoba, Lucena, Espejo o Montoro ya tenían a los suyos en Primera División. Ya no fue sólo eso, sino que muchos de ellos lograron estar bajo los focos de la élite del 40x20 en España, adquiriendo así su primera oportunidad en el techo del futsal nacional.

Unos fueron a una edad más avanzada -en términos futbolísticos siempre- y otros lo hicieron con apenas 20 años. Fue el caso de César Velasco, perla cordobesa de aquel Córdoba Futsal, que se hizo importante en la campaña de debut del equipo en Primera División. De hecho, su desborde y electricidad en la posición de ala le valieron, en plena pandemia, para fichar por un equipo que recién jugó la fase por el título: Osasuna Magna. Sus 9 goles -máximo goleador blanquiverde junto a Manu Leal- y numerosas asistencias sobre el parqué le valieron para poner rumbo a Navarra. Desde allí atiende a CORDÓPOLIS en los prolegómenos de un partido más que especial para el egabrense.

César afirma sobre su etapa como blanquiverde que "ha sido, sin duda, uno de los mejores años de mi carrera. Ver Vista Alegre lleno cada fin de semana era espectacular y espero que muy pronto volvamos a ver los pabellones llenos". Aun así, al jugador de 23 años le quedó la espina de no poder dar un hasta luego a los fieles del cuadro califa. "Mi pensamiento era ese, poder despedirme de la afición en el último partido de liga celebrando la permanencia del club un año más en Primera División", confiesa. Ante la cuestión sobre los ex de algunos equipos, unas veces recibidos con pitos y otras con aplausos, el futbolista de Cabra piensa que tendrá "un buen recibimiento", explicando además que "han sido tres años en los que lo he dado todo por mi club, consiguiendo ese ascenso y la permanencia en Primera División. Tengo la conciencia tranquila en ese aspecto". Si anota en Vista Alegre, él lo tiene claro. "Por supuesto que no lo celebraré, tengo mucho cariño al club, afición y, sobre todo, a mis ex compañeros y pienso que sería una falta de respeto".

El próximo sábado a las 13:00 rodará el balón en Córdoba en un partido entre dos escuadras igualadas a puntos. El Córdoba Patrimonio, en línea ascendente desde hace semanas, será un rival arduo para Osasuna Magna, aunque la campaña de los cordobeses no le es sorprendente a César Velasco. "Me esperaba la campaña que están haciendo. Ya es un equipo prácticamente consolidado en la categoría y les quedan muchos años en Primera división", arguye. Ambos equipos estarán en la pelea por la salvación, aunque en la pasada campaña los navarros quedaron sextos y se metieron de lleno en la fase por el título de la campaña 2019-20. "Somos un equipo muy joven, sobre todo con mucho margen de mejora y creo que este año hay ocho equipos luchando por la permanencia, ya que este año la liga está tan igualada", señala al respecto el cordobés, que asegura estar muy cómodo en Pamplona, su nueva casa, ya que "la adaptación ha sido muy buena, tanto a la ciudad como al club y estoy muy contento de formar parte de este proyecto", según su experiencia.

Ante el crecimiento de la entidad dirigida por José García Román, no es nada descabellado pensar que los jugadores cordobeses en la máxima categoría española, aún situados en cotas inalcanzables, puedan llegar a la entidad blanquiverde a medio plazo, tal y como opina el propio César. "Seguramente algunos elegirán su ciudad para retirarse en sus últimos años de fútbol sala, como me gustaría hacerlo a mí llegado el momento", apostilla el egabrense. Sí, con el '29' a la espalda, pero no de blanquiverde. Tendrá enfundada la camiseta de Xota aun con el sentimiento cordobés latente. A partir de la 1 de mediodía, de amigos a rivales; un partido después, el camino inverso.