Alberto Saura, la cara más positiva del Córdoba Patrimonio

La situación se está volviendo cada vez más delicada para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El conjunto de Josan González no encuentra la fórmula para salir de una dinámica negativa que ya le ha hecho quedarse a la cola de la clasificación en Primera División. En efecto, el empate cosechado este sábado por los blanquiverdes en el derbi andaluz ante el Betis les deja en última posición con tan solo dos puntos sumados y un balance de dos empates y tres derrotas. Por tanto, las alarmas comienzan a sonar en el plantel califa, cada vez más necesitado de puntos en su objetivo ya prioritario de escapar lo antes posible de esa dura situación. Hubo atisbos de esperanza en el choque ante los verdiblancos, el cual dominaron con puño de hierro los cordobeses durante toda la primera mitad. De hecho, al descanso se fueron con 4-1 de ventaja, aunque se fueron deshaciendo tras el paso por vestuarios a consecuencia de la reacción rival.

En este sentido, en ese duro contexto competitivo, hay puntos positivos, ya que una de las grandes noticias de la temporada la está protagonizando el pívot Alberto Saura. El murciano, tras una salida en verano que no terminó de completarse, ha recuperado en este arranque de temporada su mejor versión ofensiva. Todo ello, además, tras una campaña pasada muy dura para él debido a las continuas lesiones. Y en el duelo frente a los béticos dio otra exhibición en ataque, ya que el jugador fue el gran referente de su equipo en el terreno ofensivo, siendo el que más buscó la portería durante toda la primera mitad y el gran artífice de esa ventaja.

Saura fue el encargado de neutralizar a los tres minutos el tanto tempranero de los de Bruno García y amplió la renta posteriormente con un doblete desde el punto de penalti. Así, un hat trick que se tornó en agridulce pero que deja al futbolista como uno de los nombres destacados de la LNFS. Es más, en los cinco compromisos disputados hasta la fecha por el Córdoba Patrimonio ha firmado ocho dianas, por lo que ya se coloca al frente de la tabla de goleadores de Primera División, superando a nombres como los de Lucao, Edu Jabá o el del cordobés Solano.

El propio Saura, en declaraciones tras el partido, admitió que se iban con un “sabor agridulce”, ya que habían hecho “un partidazo” y se lo habían dejado “todo”, principalmente en una primera parte que quizá haya sido “la mejor de la temporada”. No obstante, toca “seguir trabajando y seguir confiando en el trabajo porque la victoria va a llegar”. Sobre su actuación a nivel personal, el jugador reconoció que “si el equipo no está ganando, los goles pasan a un segundo plano”. Y es que a él le gusta “meter goles” por la posición en la que juega, pero “si las victorias no van de la mano, esto es un juego colectivo y no sirven de nada”.