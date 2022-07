África Lozano pone fin a su etapa en el Deportivo Córdoba

Dura salida para el Deportivo Córdoba. Se va una jugadora de casa. Una cantera y una de las futbolistas con mayor proyección del panorama andaluz. En efecto, África Lozano anunció este miércoles a través de sus redes sociales que, tras esta campaña, ponía un punto y aparte en su trayectoria deportiva, que ha estado siempre ligada al cuadro cajista. La jugadora deja atrás una etapa en la que ha ido creciendo de la mano del club califa, primero siendo uno de los principales valores de su cantera en una de las las mejores generaciones de los últimos años, y luego erigiéndose, pese a su juventud, como una referente en el primer equipo, donde se convirtió en una futbolista imprescindible para los esquemas de Juanma Cubero.

En este sentido, Lozano confirmó su salida a través de una carta, en la que expuso que se despedía del club de su “vida”, en el que “he crecido como deportista pero más me ha hecho crecer como persona”. A continuación relata que desde la entidad le “abrieron las puertas siendo pequeña”, y ahí comenzó a jugar en una pista de colegio hasta conseguir cumplir “un sueño”, que no es otro que poder “jugar con el primer equipo”.

Finalmente, entre sus agradecimientos, la jugadora ha resaltado varios nombres. Por un lado, Rocío Funes, segunda entrenadora del primer equipo y la cual “me ha visto crecer año tras año, desde que empecé en infantil” y “nunca me ha dejado sola”, así como a Juanma Cubero, quien “me ha hecho ser mejor cada día”, pues “los tres últimos años en este club, creo que son los que más he aprendido y ha sido gracias a él”. Y por último, la cordobesa destaca igualmente a “mi preparador físico favorito, con la persona que más me he peleado, pero siempre ha sido quien más ha mirado por mí”.

Así se pone fin a ocho temporadas en el club presidido por Pablo García, en el que recaló con apenas 15 años. Eso sí, su llegada fue fulgurante, sobresaliendo en categorías inferiores y llamando muy pronto a la puerta del primer equipo, en el que debutó con solo 15 años y 132 días. Desde entonces, ocho cursos de crecimiento mutuo hasta ser una de las líderes de la primera plantilla en Segunda División.