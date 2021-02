El Córdoba Femenino afronta con incertidumbre una semana de descanso

El "'m still standing"de Elton John ya no suena en el Córdoba Femenino. Aunque no derribado de manera definitiva, el cuadro blanquiverde no puede sostenerse en pie. La causa: una dolorosa derrota el pasado sábado ante el Málaga Femenino (1-3) que dolió cual puñal en el pecho y que hizo derramar lágrimas al término del mismo. El golpe fue certero y directo al orgullo. El sentimiento de que todo sale mal si existe la posibilidad de que así suceda. Por delante, una semana sin competición para despejar la mente, aunque mirando de reojo lo que se juegan el resto de rivales. Hasta cuatro equipos están implicados en la pugna por meterse entre los cuatro primeros con tan sólo dos plazas disponibles, ya que Granada y Pozoalbense tienen adjudicada por méritos propios esa condición.

Antes de que se disputen los partidos aplazados, el Córdoba Femenino se encuentra fuera de los puestos que dan acceso a la siguiente ronda. Con 17 puntos, es quinto clasificado, empatado a puntos con el Granadilla Tenerife B, con quien precisamente juega el fin de semana del Día de Andalucía. Por delante, un Cáceres con 18 puntos que tendrá disponibles, además de su pertinente última fecha, dos choques aplazados: los de ida y vuelta frente al Granada, repartidos en día entre semana y en fin de semana. Estos días sin campeonato liguero en el subgrupo A del grupo Sur de Reto Iberdrola servirán como hueco disponible para estos partidos mencionados, además del del Málaga, que visitará el Municipal de Pozoblanco para enfrentarse al líder de la tabla. De esta manera, la decimocuarta jornada del subgrupo que implica a las dos escuadras cordobesas tendrá en liza a equipos que se juegan el ser o no ser en la fase de ascenso a Primera Iberdrola.

Todo dependerá del resultado de quiniela que tenga el Córdoba en la última jornada. Para que el posible triunfo de las blanquiverdes en Tenerife sea fructífero, tendrá que estar pendiente del duelo entre Pozoalbense y Málaga en Los Pedroches el sábado 20 de febrero a las 16:00. El cuadro malaguista, que venció precisamente en Miralbaida el pasado sábado, estaría fuera de la pelea en la última fecha de no puntuar ante las de Manuel Fernández. Así, el Córdoba Femenino tendría que ganar a uno de los tres contendientes para los cuatro primeros puestos, el Granadilla Tenerife B, para asegurarse, al menos, la cuarta posición, que podría ser tercera si se dan los resultados propicios respecto al Cáceres.

Estas cábalas, sin embargo, no tendrán cabida si el equipo de Ariel Montenegro consigue un marcador que no sea de victoria en suelo canario. Cruda realidad en forma de pozo en el que se halla el Córdoba Femenino con tan sólo una baza por jugar. Todo lo que no sea una carta con el signo de triunfo no será una mano ganadora. Con una semana de descanso para regenerar energías de cara al último empujón, la escuadra cordobesa jugará al todo o nada en su segundo viaje a las Islas Canarias de la temporada tras el 2-0 cosechado en su momento ante el Juan Grande. Será el momento de gritar "¡todavía estoy de pie!", que diría aquel.