Una victoria que sabe a oro

No era una final pero lo parecía. No tanto por el ambiente, que si le preguntas a la afición también lo parecía ser, sino que por las urgencias de no entrar en una dinámica de la que después es muy difícil salir. El Córdoba CF encaraba la quinta jornada de su vuelta al fútbol profesional con el objetivo de estrenar su casillero de victorias, aunque en frente iba a tener un rival muy duro como es el RC Deportivo de La Coruña. X

Desde el primer instante, ambos conjuntos ya sabían que la pelota iba a ser determinante en el duelo, ya que los dos equipos crecían a través de la posesión y ahí el Córdoba CF ganó la primera batalla. Los chicos dirigidos por Iván Ania salieron con más intensidad que un RC Deportivo de La Coruña que sabía que en este inicio tenían que dar un paso atrás para tratar de no conceder en demasía. Aun así, el susto en el cuerpo apareció cuando Antonio Casas remató a puerta un centro de Carracedo, aunque el colegiado decretó fuera de juego del rambleño.

Ahí ya se vio que sobre el terreno de juego no hay límites salariales que valgan. El Córdoba CF estaba siendo superior a un RC Deportivo de La Coruña sin ideas, sin apenas hilar tres pases seguidos en su propio campo. Sin embargo, los jugadores atacantes del cuadro gallego tienen tal calidad que en un suspiro pueden desbaratar cualquier defensa y a punto estuvieron de adelantar a su equipo en el marcador por medio de un Mella que ganó línea de fondo tras un error en salida de Isma Ruiz y dejó el balón franco para un Yeremay que se encontró con Carlos Marín en la portería blanquiverde.

En cambio, el dominio era total de los locales. No había otro equipo sobre el terreno de juego y eso se plasmó en el marcador, aunque antes hubo otros acercamientos que bien valieron el primer tanto del duelo. Por un lado, Antonio Casas estuvo cerca de remachar un centro potente de Isma Ruiz, pero el defensa despejó a saque de esquina con previo toque con la mano. Una acción que fue revisada por el VAR sin éxito para los blanquiverdes. Más tarde, Jacobo trató de sorprender desde más de 30 metros con un disparo que se fue envenenando hasta que Helton tuvo que desviar a saque de esquina.

Todo parecía que el marcador no se iba a mover en lo que restaba de primera mitad, pero el Córdoba CF se lo merecía y la suerte tenía que estar de su lado, aunque sea en estos instantes. Y así fue. La escuadra blanquiverde ejecutó un saque de esquina perfecto por medio de Álex Sala y remató Carracedo al fondo de la red para adelantar a los suyos en el electrónico. Tras este suceso, el colegiado decretó el final de una primera mitad muy positiva para los chicos dirigidos por Iván Ania. Ahora tocaba que este resultado se mantuviese con el objetivo de firmar su primera victoria de la temporada.

En la reanudación, la tónica no varió en exceso, aunque todo indicaba a que sí iba a ser así, ya que el RC Deportivo de La Coruña debía coger un papel más dominante, pero esto no llegó. El Córdoba CF estaba bien con el esférico en sus botas, desactivando a un conjunto gallego que no conseguía desbaratar la defensa bien plantada de los blanquiverdes. De hecho, en el primer cuarto de hora de la segunda parte no ocurrió nada reseñable, hasta que los locales tuvieron una ocasión clarísima para terminar de matar a su rival. Carracedo volvió a driblar a su par y vio en el segundo palo a un Obolskii que, sin defensor, no conectó bien el disparo.

Esta ocasión dejó un poco frío al público de El Arcángel que vio notas muy parecidas a lo que pasó ante el Burgos CF. Por tanto, el nerviosismo se instauró entre el respetable, más aún cuando vio que Barbero recibía totalmente solo dentro del área y se quedaba en un uno contra uno ante Carlos Marín. Sin embargo, el meta almeriense se hizo grande y salvó un gol cantado para el cuadro gallego. Por tanto, esta tendencia hizo que el RC Deportivo de La Coruña dominase el esférico y tuvo cerca nuevamente el empate con el disparo de Herrera, aunque volvió a sacar con el pie Carlos Marín.

En cambio, esta oleada ofensiva por parte gallega no es que durase una eternidad, ni tampoco es que fuese una tónica habitual durante el partido, ya que los de Idiakez estaban demasiado planos, sin excesiva verticalidad de centro del campo hacia adelante. Eso provocaba que el Córdoba CF tuviese muchos espacios que provocó que la defensa visitante cometiese un clarísimo penalti que Ander Yoldi transformó para hacer el 2-0. Aun así y más allá del último tanto, los de Iván Ania no sufrieron en demasía a pesar de esas dos acciones aisladas para firmar su primera victoria de la temporada, calmando así las aguas y saliendo del descenso que, aunque sea meramente anecdótico, motiva tanto al vestuario como a la afición.