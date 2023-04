La solución de Javi Flores: “Trabajo, trabajo y trabajo”

Se avecinan cambios en el Córdoba CF. La derrota del conjunto blanquiverde en Linarejos ha precipitado la destitución de un Germán Crespo que se ha mantenido durante semanas en el alambre, logrando permanecer fuerte en su puesto gracias a la confianza de una directiva que, tras esta última derrota, ya no esperará más. El granadino ya es pasado blanquiverde, y los jugadores, al término del encuentro, ya eran conscientes de ello. De hecho, fue el capitán, Javi Flores, el que asumió la responsabilidad de atender a los medios en la zona mixta, asumiendo las culpas de la mala dinámica y disculpándose con la afición.

Fin de etapa: Germán Crespo no seguirá al frente del Córdoba CF

En primer lugar, haciendo un balance del duelo, Flores reconoció que “cuando pierdes es complicado hacer un balance positivo”, aunque subrayó que “la primera parte ha sido equilibrada en cuanto a ocasiones”, enumerando varias oportunidades tanto para los locales como para los visitantes. Sin embargo, no puso tapujos con el rendimiento del equipo en los segundos 45 minutos, reconociendo que “hemos salido mal”, y que aunque lograron “dos o tres córneres”, el Linares, “en una jugada desafortunada, porque es un rebote que le cae a Hugo -Díaz-, hace un gran gol”. Tras ello, el segundo tanto “viene bastante seguido, en un centro lateral, un mal despeje, y se han puesto 2-0”. Tras ello, el Córdoba CF ha intentado “reaccionar, los hemos metido en su campo y hemos logrado el 2-1, hemos tenido para empatar el partido pero no lo hemos conseguido. Ahora tampoco nos sonríe la suerte”. Por último, ha recordado que “hay que seguir peleando, aunque ahora mismo es duro”.

En cuanto la mutación del sistema de juego hacia un 4-3-3, Flores ha apuntado que “igual es verdad que nos han encontrado por dentro alguna que otra vez”, aunque ha destacado las fortalezas del nuevo esquema, sobre todo en “segundas jugadas y demás”, cosa que “en otros partidos estaba costando mucho, y creo que lo hemos manejado mejor”. Aún así, no sabría decir “cómo se ha visto desde fuera”, pero ha vuelto a reincidir que cree que “la primera parte ha sido bastante equilibrada”.

Finalizando ya con el análisis del partido en sí, el capitán del navío blanquiverde ha recordado que “a partir del 2-1, los hemos embotellado en su campo”, y ha puntualizado las ocasiones de Willy y Caballero para poder empatar, pero “cuando llevas una racha tan negativa y tan mala, definir bien en los momentos complicados del partido se hace más difícil”. A su vez, ha declarado que tenía la sensación de que “con el 2-1, hemos tenido para empatar y, si empatábamos rápido, igual ganábamos”, pero “no hemos atinado en la portería y ellos, dos tiros, dos golazos en la segunda parte. Esas son las diferencias en los partidos”.

“En estas situaciones, me gusta hablar poco y ganar”

Por último, analizando la situación desde un prisma más lejano, Javi Flores aseveró que “no podemos bajar los brazos”, ya que “somos el Córdoba CF, tenemos una ciudad detrás, y tenemos una afición que, yendo las cosas como han ido y lo mal que están, han venido aquí a apoyarnos”. Así, quiso pedir “disculpas y perdón, por esta racha y por no estar a la altura de lo que creo que hemos estado y ahora no estamos”. “En estas situaciones, a mí me gusta hablar poco y ganar. No concibo otra cosa. Cuando tienes una racha tan larga con resultados negativos, al final pesa y cuesta. Hoy es un día duro, mañana será un día duro, pero a partir del martes tenemos que ponernos las pilas porque tenemos un partido difícil e importante el domingo, y hay que afrontarlo con la ilusión de volver a ganar un partido, de tener un partido menos, y a ver si somos capaces de ganar dos o tres partidos y volver a ilusionarnos”, declaró.

Además, quiso reiterar las disculpas a la afición y los agradecimientos por acompañarlos en Linarejos, reconociendo que es conocedor de que “están muy cabreados”, pero que también sabe que “van a volver a estar con nosotros y que el domingo van a volver a apoyarnos”. “Lo único que puedo pedirles es disculpa, ya que a día de hoy no estamos a la altura que merecemos. Solo saldremos de aquí con trabajo, trabajo y trabajo”, apuntó, antes de concluir recordando que entiende que “cada uno pueda opinar y sacar lo que lleva dentro a su manera, es entendible, y a nosotros lo que nos queda ahora mismo es agachar la cabeza, trabajar y sacar resultados positivos”.