Simo Bouzaidi, sancionado con dos partidos por su expulsión ante el Linense

Una noticia que sorprenderá a más de uno y que el Córdoba CF podría recurrir por los hechos acaecidos durante el último domingo. La entidad blanquiverde tenía prácticamente la obligación de vencer a la Real Balompédica Linense el pasado fin de semana en El Arcángel, terminando así la primera vuelta como líder y campeón de invierno en el Grupo I de Primera RFEF. Sin embargo, la pronta expulsión de Simo fue un condicionante severo, tal y como explicó, incluso, el técnico visitante Rafael Escobar en su comparecencia ante los medios de comunicación. En cambio, esta concatenación de infortunios no solo costó la inferioridad numérica durante la mencionada jornada, sino que Germán Crespo no podrá contar con una de sus piezas clave durante varias citas regulares.

En efecto. El Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol se ha pronunciado sobre esta temática y ha confirmado que Simo Bouzaidi no se podrá vestir de corto en las dos próximas jornadas donde el Córdoba CF viajará hasta Madrid para medirse ante el San Sebastián de los Reyes, mientras que recibirá el siguiente fin de semana al Celta de Vigo B en El Arcángel. Una baja muy sensible para una entidad blanquiverde que busca en el mercado invernal un refuerzo precisamente en esta demarcación y donde tanto Cédric Teguia como Adrián Fuentes no están teniendo la continuación esperada desde un inicio.

Esta decisión por parte del organismo federativo ha traído consigo un aluvión de críticas por parte del sector cordobesista en redes sociales. De hecho, esta afición pide al Córdoba CF que recurra a una expulsión que no es la única en las últimas jornadas disputadas. De hecho, el conjunto blanquiverde ha disputado tres de los cinco encuentros pasados en inferioridad numérica, venciendo a Pontevedra y a San Fernando, mientras que no ha corrido la misma suerte frente a la Real Balompédica Linense. Lo que es seguro, de momento, es que Germán Crespo no podrá contar con Simo Bouzaidi durante los próximos dos encuentros regulares.