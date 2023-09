El rendimiento como visitante que puede salvar al Córdoba CF

No todo puede ser negativo en el seno del Córdoba CF. Es cierto que los resultados en este arranque liguero no están acompañando a un equipo califal que lo ha intentado todo, que ha merecido más, pero que, hasta el momento, tan solo suma tres puntos de los doce posibles durante estas primeras cuatro jornadas. Precisamente, en dos de esas cuatro jornadas, los blanquiverdes jugaron en El Arcángel, donde no lograron rascar ni un solo punto frente a UD Ibiza y Linares Deportivo. Sin embargo, la parte positiva ha acabado llegando lejos de territorio blanquiverde, donde el club califal firmó uno de sus mejores partidos en Murcia y mereció más en San Fernando.

Monterrubio: "Estamos 100% confiados en este proyecto"

Aunque todo ello solo le sirve para, siendo francos, haber sumado tres puntos, lo cierto es que si se analiza en detalle, puede ser un punto al que aferrarse de cara al futuro. Y todo pasa por vencer en El Callao. Hasta el momento, los tres puntos sumados en el Enrique Roca de Murcia hacen que el Córdoba CF sea el quinto mejor visitante de la categoría, solo por detrás de Ibiza y Ceuta, con seis puntos de seis posibles; Castellón, con cuatro; y Real Murcia, con tres, al igual que los blanquiverdes, pero con una diferencia de goles mejor que la del Córdoba CF, que suma cuatro tantos y ha encajado otros cuatro en estos dos partidos lejos del coliseo ribereño.

Ahora, los de Iván Ania viajarán hasta Alcoy, hasta El Collao, para sumar tres puntos que le aúpen en la clasificación y despejen las dudas. En la última visita, frente al San Fernando, los blanquiverdes hicieron méritos para haber sumado algún punto, pero la falta de acierto en los últimos metros durante los minutos iniciales, sumada a la mala actuación arbitral que obvió un posible penalti a Antonio Casas y decretó una expulsión controvertida a Kike Márquez acabaron por sentenciar a los califas. Por ello, la sed de venganza y las ganas de sumar una nueva victoria se apoderan de un plantel que luchará con todo en Alcoy.

La víctima puede ser perfecta para el Córdoba. El CD Alcoyano es uno de los siete equipos que, por el momento, se posicionan por debajo del club cordobés. Con los mismos puntos que los blanquiverdes -tres-, el equipo de Alcoy ha firmado unos números anotadores discretos, con tan solo tres goles a favor y cinco en contra. Además, llegarán al duelo tras encadenar tres derrotas consecutivas contra Intercity, UD Ibiza y AD Ceuta, ya que los únicos puntos y la única victoria que han firmado hasta el momento fue en el partido de debut, frente al Altético Sanluqueño, eso sí, en El Collao. La misión para el Córdoba CF no será fácil, pero deberá completarla para así despejar todo atisbo de duda que podría generarse en el seno blanquiverde.