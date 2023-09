Monterrubio: “Estamos 100% confiados en este proyecto”

La tranquilidad a la incertidumbre que ha generado un inicio muy irregular de temporada. El Córdoba CF ha logrado tan solo tres puntos en los doce disputados hasta el momento, cosechando tres derrotas, dos de ellas de manera consecutiva que han hecho que la afición se impaciente, sobre todo visto las deficiencias que existen a la hora de encontrar una solidez defensiva que, hasta el momento, está desaparecida. Aprovechando el convenio alcanzado entre la entidad blanquiverde como el Ayuntamiento de Córdoba, el consejero delegado Antonio Fernández Monterrubio ha recalcado la confianza que sigue estando presente en ese proyecto.

En primera instancia, Monterrubio ha querido dejar claro que, a pesar de la racha deportiva, siguen existiendo “cosas positivas” en este inicio. “Casi 12.700 abonados es una cosa muy positiva para el club y es que no necesita ni explicación porque estamos encantados con ello. Estamos presionados porque hay casi 13.000 personas que han confiado en el proyecto”, aunque no ha querido desviar la atención a los resultados actuales. “Las cosas no positivas ha sido el arranque porque no esperábamos algunos resultados. No estamos preocupados, estamos ocupados en solucionar los problemas que se han detectado. Estoy seguro que tanto el cuerpo técnico como los jugadores están haciendo los análisis pertinentes porque estoy encima de esos análisis”.

Por otro lado y en el apartado táctico, el consejero delegado sabe que “hay cosas positivas” pero otras que “no y se tienen que corregir”. “Estamos 100% confiados en esta plantilla y en este proyecto. Es una maratón, queda mucho tiempo pero estoy seguro de que al final el resultado será positivo. Es normal ese desencanto por los resultados cosechados en este momento”, ha añadido un Antonio Fernández Monterrubio que ha aclarado que en el presupuesto de este curso regular entran tanto las rescisiones como las contrataciones que así lo requieran de la temporada pasada.

En cuanto a la cesión del estadio se refiere, Monterrubio ha aclarado que están buscando otras alternativas simultáneas al objetivo final, aunque ha insistido en que siguen “trabajando en ello”. “Hay reuniones programadas tanto a nivel alcalde conmigo como a nivel técnico. Estamos trabajando en varias guías. El proyecto que estamos trabajando pues hay una largo duración de tramitación. Estamos planteando otras vías alternativas para cuando llegue esa solución, que es el final del camino que queremos recorrer las dos instituciones”, ha culminado.