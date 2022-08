De vuelta al reino. De regreso al hogar. Una idea: seguir cogiendo ritmo. Un objetivo: recuperar sensaciones. El Córdoba CF afronta otro alto en el camino de su fase de preparación, y no es una cualquiera, pues de nuevo se pausan los entrenamientos durante 24 horas pues un nuevo envite aparece en el camino de los blanquiverdes. En este caso, además, lo hace de nuevo como local, ya que el plantel de Germán Crespo vuelve a su casa para otro choque de alto nivel competitivo, seña de identidad indiscutible en este arranque de la pretemporada de la escuadra califa, que se ha medido principalmente a adversarios de Primera y Segunda División, con la excepción del Sevilla Atlético, que milita en la Segunda RFEF y con el que, curiosamente, se produjo la única derrota hasta la fecha. Sea como sea, otro rival de plata surge ahora en mitad de la preparación de los cordobesistas, que este miércoles (21:30) reciben en El Arcángel nada menos que al Villarreal B.

Germán Crespo: "No vamos a poder contar con todos los jugadores que quisiéramos"

El propósito del plantel de Crespo no es otro que recuperar la sonrisa y la senda del triunfo, tras un choque gris. Fue una sensación amarga la que dejó el duelo ante el filial hispalense, en un encuentro en el que el Córdoba CF estuvo lejos de su mejor versión, evidenciando una vez los problemas que le surgen ante equipos dependientes y que, al menos como local, consiguió apaciguar el pasado año. Precisamente con esa mentalidad partirán los blanquiverdes ante un segundo equipo amarillo que llega con la ambición de un reciente e histórico ascenso a la categoría de plata nacional. No es cualquiera el reto, ya que se une esa dificultad con los filiales con el hecho de que los castellonenses compiten en una división superior. Eso sí, los de Crespo ya han demostrado capacidad de sobra para rendir ante cualquiera, tras los citados triunfos ante granadinos, también de Segunda, y almerienses, de Primera División.

Con todo, junto a la ambición competitiva, el Córdoba CF prestará igualmente atención a la salud de los suyos. Especial hincapié se está haciendo a la enfermería durante las últimas semanas, la cual sigue llena en clave blanquiverde. Hasta siete jugadores, según informó el club este martes, se mantienen con molestias físicas, por lo que no serán de la partida. Son los casos de Ekaitz Jiménez, Calderón, Willy Ledesma, José Cruz, Jaylan Hankins, Fuentes y Carlos Dorado. El propio Crespo lamentó en la rueda de prensa previa al choque que no iban a “poder contar con todos los jugadores que quisiéramos, sobre todo para el reparto de minutos”, por lo que quieren igualmente procurar que “no tengamos lesiones tontas, a no ser que sean sobrecargas, que es lo típico ahora en pretemporada”.

Eso sí, el preparador también adelantó que iban a recuperar a algún jugador para la cita. En concreto, a cuatro, ya que José Alonso, Gudelj, De las Cuevas y Álex Bernal han recibido el alta médica y podrán ser alineados frente al filial del submarino amarillo. Un choque especial también por los reencuentros que traerá. Por un lado, en las filas blanquiverdes se encuentra Ramón Bueno, quien aterrizó el pasado verano precisamente desde el Villarreal B. El centrocampista se formó en las categorías inferiores de dicho club, y es precisamente en el filial amarillo donde ha pasado la mayor parte de su carrera profesional. Es más, fue partícipe del citado ascenso a Segunda, por lo que para él será un duelo especialmente emotivo. También tendrá carga emocional Alberto del Moral, ahora en las filas castellonenses, donde recaló tras despuntar en el Córdoba CF.

Cuatro encuentros amistosos suman hasta la fecha los groguets, uno más que los blanquiverdes, y con rendimiento similar, ya que vencieron al Elche por 1-3, al Wolverhampton por 1-2, empataron a uno frente al Intercity y cayeron por 3-1 ante el Real Murcia. Un choque de sensaciones similares, con frentes dispersos entre la responsabilidad por mantener el tipo y la ambición por seguir creciendo, ya que el Córdoba CF aguarda para seguir midiendo el nivel de su techo competitivo.