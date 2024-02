Así queda la clasificación del Córdoba CF tras la vigésimoquinta jornada en Primera RFEF

Tres puntos de solvencia y reivindicación. No es solo que no falle, sino que el Córdoba CF ha emprendido un camino contundente como local en las últimas jornadas, que le mantiene como el equipo más en forma de toda la Primera RFEF. En este caso superó a la UD Melilla para seguir manteniendo la tercera plaza de la tabla ante un pujante Málaga CF. Y es que la jornada ha sido intensa en el play off del Grupo II, ya que todos los de arriba ganaron, a excepción del Ibiza que empató frente al Mérida, por lo que los blanquiverdes reducen la distancia con el segundo puesto.