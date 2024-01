El primer deseo de 2024: comenzar con victoria

Tras comenzar un nuevo año lleno de ilusiones y metas renovadas, sumado a la pronta visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, el Córdoba CF ya prepara su lista de deseos y, en el primer lugar de la misma, aparece una victoria ante el Real Madrid Castilla en la vuelta de los blanquiverdes a El Arcángel. Sus Majestades, que estarán presentes en el duelo, tomarán buena nota de los deseos blanquiverdes, a la vez que harán las delicias de los aficionados y serán los encargados de realizar el saque de honor del duelo. Todo ello sumado a la lluvia de juguetes que se llevará a cabo en el descanso y, por la cual, el Córdoba CF ha pedido a sus aficionados que acudan al duelo con peluches y juguetes cuyo lanzamiento no sea peligroso para recolectarlos en el terreno de juego y, así, poder repartirlos en la cabalgata al día siguiente.

Y es que es un duelo rodeado con un aura mágica, especial. Se esperan más de 20.000 espectadores en las gradas de El Arcángel para animar a los suyos a prolongar una buena dinámica que se alarga ya hasta los diez encuentros. Los blanquiverdes cerraron el año 2023 de la mejor manera tras un inicio de temporada dubitativo, donde cayeron derrotados en tres de los primeros cuatro duelos. Tras ello, tan solo el Algeciras ha sido capaz de doblegar a los blanquiverdes, que en las últimas fechas del año lograron imponerse a equipos como Antequera o Castellón en su feudo para, así, afianzarse en la zona alta de la tabla.

Sin embargo, Iván Ania no lo tendrá sencillo para confeccionar un once de garantías, sobre todo en defensa, puesto que las bajas han asaltado al equipo califal. Dragi Gudelj sigue apartado del equipo tras su desvanecimiento en Melilla, y, mientras que se esperaba la vuelta de Adri Castellano al equipo -único jugador que aún no ha debutado-, unas pequeñas molestias en el penúltimo entrenamiento de la semana lo han vuelto a dejar fuera de la convocatoria. Todo esto se ve agravado por la sanción de dos partidos de Calderón, lo que deja a Ania con tan solo cuatro defensas -dos de ellos laterales diestros- del primer equipo para el duelo. Sin embargo, la polivalencia de Iván Rodríguez parece que será clave para completar la zaga.

Así, el Córdoba CF buscará sumar tres puntos que le aúpen hasta el tercer puesto de la tabla a tenor de un Real Madrid Castilla que llega al duelo en una dinámica de dos encuentros consecutivos empatando, ante el Recreativo Granada y el Intercity. Las llamadas de Carlo Ancelotti, entrenador del primer equipo, a diferentes puntales del equipo como Nico Paz o Álvaro Rodríguez ha mermado el rendimiento del filial blanco, que ha pecado de irregularidad a lo largo de toda la temporada. Sin embargo, y pese a que Nico Paz y Carrillo fueron llamados por Ancelotti para el duelo ante el Mallorca, todo hace indicar que tendrán tiempo más que suficiente para viajar hasta Córdoba y ponerse así a las órdenes de Raúl González Blanco.

Por ello, se espera que sea un duelo, cuanto menos, atractivo para el espectador. El ya conocido estilo de juego de los de Iván Ania, basado en la presión alta y la posesión del esférico, chocará con un Real Madrid Castilla amoldable a todo tipo de situaciones y que ha mostrado una gran capacidad de adaptación a lo largo de las jornadas. Raúl González Blanco, que ha variado entre 3-5-2, 4-4-2, 4-1-2-1-2 y 4-3-3 buscará sorprender a los blanquiverdes en su feudo, donde últimamente se han mostrado intratables. Así, el papel de la hinchada cordobesista será clave para una cita en la que se rozará el lleno completo del coliseo ribereño.