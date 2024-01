Iván Ania: “Espero un Real Madrid Castilla en su mejor versión”

El Córdoba CF vuelve a la acción. Tras cerca de dos semanas de descanso con motivo del periodo navideño, el conjunto blanquiverde vuelve al ruedo y lo hace abriendo las puertas de El Arcángel, que presentará una de las mejores entradas de la temporada. El rival será el Real Madrid Castilla, inmiscuido en plena reestructuración y posicionado en décima plaza, que llega al duelo tras empatar sus dos últimos partidos. El conjunto blanquiverde, ya con la baja segura de Adri Castellano, que se une a la de Dragisa Gudelj, tratará de presentar sus armas para, así, intentar sumar y acumular así un total de once encuentros consecutivos sin conocer la derrota.

En este sentido, Iván Ania ha comparecido ante los medios en la sala de prensa de El Arcángel para mostrar sus impresiones previas al duelo. Comenzando con las bajas, Ania ha confirmado que Castellano no estará en la convocatoria ya que “lleva un tiempo largo de baja y ayer no se sintió bien en una parte del entrenamiento”, por lo que se queda una defensa de circunstancias. Pese a ello, el técnico ya la tiene pensada y han estado “preparándolo y entrenándolo”, durante la semana. “Hay que sobreponerse a las adversidades. Tenemos la baja de Adri, la de Dragi y ahora se une la de Calderón. Nos tenemos que sobreponer, tirar de jugadores del filial y dar confianza a los que van a jugar”, ha puntualizado, recordando, además, que no podrá contar tampoco con el jugador del Córdoba B, Álex López, ya que “se hizo un poco de daño en el partido del filial”, y tiene “una lesión mínima, pero para mañana no estará”.

Siguiendo con las bajas, Ania se ha referido al mercado invernal, recordando que es “difícil”, ya que los jugadores que lleguen tienen que dar “rendimiento inmediato”. “Necesitamos jugadores que vengan, se adapten rápido, que vengan con minutos y no de estar en paro o sin jugar”, ha subrayado el ovetense, comentando que hay “alguna posición que tenemos que reforzar”, pero que ahora mismo hay que “tirar con lo que tenemos y mirar al futuro con optimismo”, ya que “en el momento más duro en cuanto a bajas es cuando mejores resultados hemos sacado”. Por ello, ha vuelto a reincidir en que “fichar por fichar es contraproducente”, por lo que aboga por la “tranquilidad”. Además, cuestionado sobre la incorporación de un central, ha apuntado que “hay que dar con el jugador que se adapte a nuestras características, a nuestra idea, y no es fácil. Tienen que darse muchas circunstancias”

Todo esto pese a que la situación en defensa ha llevado, incluso, a probar a Álex Sala en la posición de central. Ania lo ha justificado explicando que es “porque el rival estaba muy replegado, estábamos haciendo la vigilancia altísima, casi en el área rival, y ahí Carlos -García- tenía pocos recursos ofensivos”. Por lo tanto, Sala puede jugar en esa posición “dependiendo del resultado y del partido, y de lo que necesitemos en ese momento”, ya que “no es una posición desconocida para él”, ya que en Sabadell jugó algunos partidos ahí, pero Ania lo tiene claro: “para mí es centrocampista, no defensa”.

Así, a modo de resumen, el preparador blanquiverde ha pedido para estos próximos meses “que los que estamos ahora mismo sigamos dando una buena versión individual y colectivamente”, pero añadiendo posteriormente que “si puede venir alguien, mejor, y si no, seguir como estamos, que no haya lesiones y no se caiga nadie, y que el filial nos siga ayudando como nos están ayudando ahora mismo. Siempre lo transmití desde el primer día: me gusta lo que tengo y lo que veo. Tenemos que cuidar a la gente, competir y sacar los resultados adelante”.

“No es lo mismo que estén Nico Paz, Álvaro Rodríguez o Gonzalo a que no estén”

También ha habido tiempo, como no podía ser de otro modo, de abordar el próximo rival del equipo, el Real Madrid Castilla. Ania ha comenzado recordando que “los filiales son más irregulares, a veces, que los sénior”, y que en el caso del Castilla “influirá un poco la gente que tenga”, puesto que “no es lo mismo que estén Nico Paz, Álvaro Rodríguez o Gonzalo a que no estén”. Y es que ya se ha visto el filial madridista afectado por las llamadas de Carlo Ancelotti para el primer equipo en varias ocasiones, condicionando así la convocatoria de Raúl González Blanco. Aún así, espera “un Real Madrid Castilla en su mejor versión en cuanto a jugadores, con todos, a pesar de que hay alguno que va convocado con el primer equipo, pero entiendo que aún así, mañana estarán disponibles”.

Siguiendo con su análisis, Ania ha elogiado a los madridistas, reconociendo que tienen “muchos registros”, y que son el equipo “que puede jugar de más maneras distintas: si quiere jugar combinativo tiene talento y pies para hacerlo; si quiere jugar directo tiene arriba a Álvaro y Gonzalo que son dos delanteros que se asocian muy bien en el juego directo de cara; y si quieren jugar replegados a la contra tienen mucha velocidad con Peter, Gonzalo, Álvaro o Nico cuando arranca, que es muy difícil de parar aunque no base su juego en la velocidad sino en la calidad”. Además, se ha deshecho en elogios hacia el mediapunta argentino, recordando que “si está arriba en el primer equipo es por algo”, y ese algo es que “es diferencial en la categoría, zurdo, que le gusta mucho perfilarse a la derecha e intentar buscar posición de tiro, con último pase, que llega y que tiene buen disparo. Si no viene, para nosotros entiendo que será mejor, pero el que le vaya a suplir seguro que va a ser un jugador bueno. Es un jugador muy importante ahora mismo y en el futuro, incluso a nivel mundial”.

“Tenemos acceso a poder escalar un puesto en la tabla”

Por último, el entrenador del Córdoba CF ha elogiado a la afición, recordando cómo “el día del Castellón ya vimos que la gente está ilusionada, volcada con el equipo, y esperamos empezar el año dándoles una alegría”. Por lo tanto, para él sería “importante empezar con victoria, ya que hemos visto los resultados que se han dado en nuestro grupo y tenemos acceso a poder escalar un puesto en la tabla en caso de victoria, por lo que tenemos que pelear por ello”. Además, ha añadido que “la afición está siendo un apoyo importante, está ilusionada con el equipo y con lo que ve, y ojalá sigamos en esta dinámica hasta final de liga”.

Para finalizar, ha comentado la iniciativa propuesta por el Córdoba CF y Bomberos Córdoba Colaboran, mediante la cual se ha pedido a la afición que acudan al estadio con peluches y juguetes arrojables para hacer una lluvia de juguetes en el descanso. “Creo que es una buena iniciativa. Seguramente, siendo un jueves noche y siendo vacaciones escolares habrá muchos niños en el campo. Todas las ideas que se hacen para fomentar a los niños son cosas positivas y ojalá que se llene el campo de peluches”, ha concluido el técnico ovetense.