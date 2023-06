La plantilla del Córdoba CF, un rompecabezas con cada vez menos efectivos

El Córdoba CF de la temporada 2023-24, poco a poco, va cogiendo forma o, al menos, va dejado espacio para la tan esperada renovación. La dirección deportiva, tras la catastrófica segunda vuelta firmada por el equipo blanquiverde, que pasó de ser el mejor combinado del Grupo I de Primera RFEF al peor conjunto de la categoría, parece haber decidido escoger el camino de la recomposición total de la plantilla. Tres de los cuatro capitanes ya han confirmado su adiós, así como otros tantos jugadores que acababan contrato y que el club, lejos de explicar su situación contractual, se ha ceñido a escuetas despedidas o, en el mejor de los casos, un pequeño vídeo recopilatorio para despedir al jugador.

El Córdoba CF y el rejuvenecimiento de sus capitanes

Los primeros casos en dilucidarse fueron las situaciones de los cuatro cedidos que tenía el Córdoba CF. Ninguno de los futbolistas ha dado el rendimiento esperado por la dirección deportiva blanquiverde, por lo que parece claro que no se harán esfuerzos por intentar firmar de manera permanente a ninguno de ellos. Jorge Moreno ha sido el que más minutos ha disputado con la blanquiverde, pero su temporada ha ido de más a menos. Juan Villar, Marco Camus y Armando Shashoua, llegados todos ellos durante el mercado invernal, no han logrado en ningún momento hacerse con un hueco en el once, por lo que volverán con sus respectivos clubes, a excepción de Juan Villar, que quedará libre.

Por otro lado, de los jugadores que acaban contrato, ya hay cinco cuyas salidas se han confirmado. Partiendo desde la portería, nada ha trascendido de la situación de Felipe Ramos y Pablo Picón, pero todo hace indicar que ambos saldrán tras la subida de Lluís Tarrés al primer equipo, ya que Carlos Marín parece ser uno de los pocos intocables en el plantel actual, siempre y cuando no llegue una oferta económica que satisfaga las necesidades blanquiverdes. En la defensa, los dos laterales, Ekaitz Jiménez y José Ruiz, ya se han despedido de la entidad blanquiverde tras cumplir sus contratos y sin que el club les ofreciese una opción de renovación, quedándose así Calderón como único lateral. De igual manera, José Alonso ya ha dicho adiós a través de sus redes sociales, mientras que Carlos Puga parece que lo tiene hecho con el Cádiz desde hace ya varios meses, por lo que su continuidad está descartada.

El único jugador cuyo contrato finaliza y al que se le ofrecería renovación, según El Día de Córdoba, sería a Alberto Jiménez, cuyo rendimiento ha convencido a la dirección deportiva tras llegar en el pasado mercado invernal. Además de él, también está el caso de Dragisa Gudelj. El serbio, muy querido tanto por la afición como por la dirección deportiva, ha dejado entrever en sus redes sociales que su intención es la de volver a vestir la zamarra blanquiverde, y, de igual manera, según pudo conocer CORDÓPOLIS, tanto su intención como la del club es la de prolongar su contrato con la entidad califal y, además, volver a los entrenamientos para esta misma pretemporada.

Por otro lado, en el centro del campo, las dudas atenazan a una dirección deportiva que aún espera la llegada del entrenador para poder oficializar muchos movimientos. Tan solo Youssi Diarra cuenta con contrato en vigor hasta 2024, aunque el Athletic Club dispone de una cláusula de repesca que podría activar en caso de así quererlo. Por otro lado, según adelantó también El Día de Córdoba, Antonio Caballero tampoco seguirá ligado al club, después de firmar en enero por media temporada. Las dudas se ciernen, sobre todo, en torno a Javi Flores, que según pudo saber este medio, aún espera a que el club le ofrezca una renovación de su contrato, mientras que el club se encuentra expectante de la decisión que tome el futuro entrenador con respecto a la continuidad del cordobés.

En lo que respecta al ataque, el Córdoba CF es la posición en la que más efectivos cuenta. Simo y Carracedo tienen contratos hasta 2024 y 2025 respectivamente, mientras que Antonio Casas, tras su renovación la pasada temporada, aún cuenta también con tres años más de contrato. Kike Márquez, que firmó hasta 2024, con un año opcional, es uno de los que más dudas despiertan. Tiene un año más de contrato, e intención de cumplirlo, pero no está del todo clara su continuidad para la próxima campaña. Canario, por otro lado, tiene más complicado seguir y, aunque también cuenta con dos años de contrato, se negociará casi con toda seguridad su salida del club. Todo ello sumado a las ya confirmadas salidas tanto de De las Cuevas como de Willy Ledesma, que dejan así al equipo con tan solo un posible capitán de los vistos la pasada campaña, muchas dudas y pocas certezas en lo que se refiere al bloque y, sobre todo, un largo camino hasta completar la plantilla.