El Córdoba CF y el rejuvenecimiento de sus capitanes

El Córdoba CF sigue con su particular 'Plan Renove', y la plantilla, poco a poco, comienza a coger forma de cara a la próxima temporada. Pese a que el trabajo se ha realizado, en su mayor medida, a la sombra, lo cierto es que poco a poco se van dilucidando los primeros movimientos en la escuadra blanquiverde, y estos están llegando en forma de bajas. Anunciados todos ellos por los propios jugadores, el club ya ha tomado la decisión sobre la continuidad de parte de su plantilla y está comunicándoselo a los propios futbolistas. Y, quizás, una de las cosas que más destaquen sea la cuestión de los veteranos capitanes del plantel califal.

El puesto de entrenador, la gran incertidumbre del Córdoba CF

Más

Al inicio de temporada, los capitanes designados por el cuerpo técnico para la pasada temporada fueron Javi Flores, Miguel de las Cuevas, Willy Ledesma y José Ruiz. Ahora, poco menos de un año después, tres de ellos han confirmado que no continuarán en el club la próxima temporada, mientras que Javi Flores se espera en un limbo sin comunicación aún del club a falta de una semana para que expire su contrato con el equipo. Miguel de las Cuevas, por su parte, según adelantó en su momento El Día de Córdoba, no entra en los planes de la dirección deportiva para el próximo año, y no se le ofrecerá una renovación de su contrato que, al igual que con Flores, acaba el próximo 30 de junio.

Willy Ledesma, por su parte, también confirmó en los últimos días su salida del club tras completar tres temporadas defendiendo la zamarra blanquiverde. Su nuevo destino, el recién descendido CD Lugo, ya ha confirmado su fichaje, con un vínculo contractual que lo mantendrá en las filas del combinado gallego por dos temporadas. Por último, el cuarto capitán, José Ruiz, ha sido el último en conocerse que no continuará en el Córdoba CF, toda vez que su contrato, después de completar dos temporadas con la camiseta califal, también acaba el próximo 30 de junio y no se le ha ofrecido ni está en los plantes ofrecerle la renovación.

De esta manera, el rejuvenecimiento de la plantilla es prácticamente completo. Por poner en contexto, Miguel de las Cuevas era el jugador más veterano, junto con Javi Flores, de la plantilla. Ambos con 37 años y capitanes del club, pero tan solo uno de ellos con posibilidades de seguir. Willy Ledesma, con 34, ya ha firmado por el Lugo, mientras que otro de los veteranos como Juan Villar completará su cesión y quedará como agente libre después de rescindir con la SD Huesca. Mientras tanto, Canario -33 años- cuenta con contrato en vigor, pero el club le busca una salida, a la vez que José Ruiz, también con 33, ya ha sido confirmado que no seguirá en la entidad.

Así, de los jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada, el jugador más veterano en estos momentos es Kike Márquez. La situación del atacante de Sanlúcar de Barrameda es complicada puesto que, pese a ser uno de los buques insignia del equipo y uno de los jugadores estrella del plantel, por lo que se le ofreció un contrato acorde a su estatus, lo cierto es que su rendimiento no ha agradado a un cordobesismo que ha centrado sus críticas en él. Pese a ello, la calidad la sigue atesorando en sus botas, y ya hay algunos equipos de la categoría interesados en su situación. Según informó el periodista Ángel García en Twitter, la AD Ceuta podría ser su destino, aunque aún no hay nada en claro en lo que respecta a su futuro.