Carlos Marín ya piensa en el blanco y verde del Córdoba CF

Poco a poco se va dando forma a la plantilla. A la espera de que se confirme del nombre del entrenador y de los primeros refuerzos, el Córdoba CF sigue trabajando en silencio y confirmando únicamente salidas muy progresivamente. Se han ido de la plantilla pesos pesados como Willy, Ekaitz Jiménez o José Ruiz, y todo indica que otros como De las Cuevas, Caballero o Kike Márquez también cambiarán de aires, al tiempo que el caso de Javi Flores es particular, pues está a la espera de la decisión del nuevo técnico. Igualmente, y tal y como informó CORDÓPOLIS este viernes, uno de los futbolistas que sí parece contar para el club es Dragisa Gudelj, que finaliza contrato, aunque su intención es seguir ligado a la entidad y ésta, a su vez, estaría igualmente interesada en la renovación de cara a la próxima temporada.

Dragisa Gudelj entra en los planes del Córdoba CF

Con todo, uno de los que sí parece tener más que asegurada su continuidad es Carlos Marín. El guardameta almeriense dispone de un año más de contrato, y todo indica que está dispuesto a cumplirlo. La situación del arquero ha ido variando con el paso de las semanas, ya que, una vez finalizada la campaña, se posicionaba como una de las ventas más probables del club y una de las posibilidades de conseguir dinero en el mercado. Varios clubes de Segunda División han seguido su pista durante toda la temporada, al erigirse como uno de los mejores metas de la Primera RFEF. Es más, el jugador tenía una oferta considerable de un equipo de la Primera División de Chipre, aunque la misma no satisfacía la idea del club, según apuntaron los compañeros de El Día de Córdoba.

Por tanto, el avance de los días ha hecho que las posturas se acerquen, y todo hace indicar que Marín continuará defendiendo la portería cordobesista. Asimismo, el propio jugador compartió este viernes en redes sociales una imagen durante un partido con el Córdoba CF, con el mensaje de “coming soon (muy pronto) 23-24”. Por tanto, se confirma, al menos desde su puntos de vista, que ya piensa en blanco y verde para el siguiente curso.

No cabe duda que Marín es uno de los arqueros con mayor proyección de la categoría. Con 26 años, no fueron pocos los puntos que logró retener para su equipo la pasada campaña, en la que fue titular indiscutible. El sitio se lo ganó en el segundo tramo de la 2021-22, en la que jugó 21 encuentros, todos ellos como titular. Eso sí, más indispensable ha sido, incluso, este año, donde tan solo ha faltado a una cita con 37 titularidades en su cuenta particular.