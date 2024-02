Las peñas del Córdoba CF se posicionan y suspenden sus viajes organizados a Antequera

Intenso revuelo el que se ha generado en las últimas horas en torno al Córdoba CF y su próximo encuentro oficial de liga ante el Antequera, dado que la polémica se ha puesto sobre la mesa en lo referente al precio de las entradas para la afición cordobesista. Fue el propio club blanquiverde el que mostró su indignación este martes con un comunicado, mediante el que afirmaba que la entidad no está dispuesta a vender las más de 600 entradas que habían sido facilitadas por el conjunto malagueño para el choque en El Maulí, debido a que el coste de cada una era de 20 euros. Todo ello después de que la entidad califa pusiera un precio de 15 euros para los billetes en el partido de ida, coincidiendo a su vez con el resto de enfrentamientos ante equipos andaluces. De hecho, esos mismos precios se fijaron, por ejemplo, para los duelos ante el Málaga CF o el Recreativo de Huelva, y se han respetado en ambos enfrentamientos.

Sin embargo, el Antequera ha decidido aumentar el coste de las entradas, en su caso justificándose, tal y como han expresado en redes sociales, en que “en ningún momento se alcanzó ningún acuerdo con el Córdoba CF para el precio de las entradas visitantes en ambos partidos”. Además, recalca que el club ya había acordado previamente esos precios para partidos como los del Real Madrid Castilla, el Málaga o el del propio conjunto blanquiverde, en una clara medida de hacer caja simplemente por el gran desplazamiento de aficionados que iban a generar o la atracción misma del rival.

Así las cosas, no solo se ha conocido la postura oficial del Córdoba CF, sino que muchas de las peñas cordobesistas que tenían previsto viajar a Antequera se han mostrado igualmente en contra, por lo que, como es el caso de colectivos como Cordobamanía, El Abuelo y su trupe o Sueños Blanquiverdes, han decidido suspender sus viajes organizados a la localidad de la Costa del Sol, dejando abierta la posibilidad de que cada aficionado se desplace de manera particular si lo desea. Por tanto, aunque se espera una amplia expedición blanquiverde en El Maulí, no será tan masiva ni organizada como estaba previsto, en señal de protesta ante la decisión del club local.

Desde @Cordobamania mostramos nuestro apoyo a @CordobaCF_ofi y comunicamos que suspendemos nuestra comida en restaurante previsto y el viaje como peña. Cada socio tomará la medida de asistir o no al partido. Nuestro malestar por esta actuación por parte de @AntequeraCF — Peña Cordobamania (@Cordobamania) February 27, 2024

Está peña suspende su viaje y apoya la decisión del @CordobaCF_ofi ante la postura del @AntequeraCF .

El fútbol es de los aficionados y los aficionados no se pueden tomar como un negocio. https://t.co/cJCQ5yO52n — Familia Blanquiverde El Abuelo Y Su Trupe (@FamiliaTrupe) February 27, 2024

COMUNICADO OFICIAL: Desde @suenosblanquiv apoyamos firmemente la decisión del @CordobaCF_ofi respecto a las entradas del partido del domingo en Antequera por lo que suspendemos el viaje. pic.twitter.com/IHOmed6gpn — peña cordobesista sueños blanquiverdes (@suenosblanquiv) February 27, 2024

Desde @PCLosCorchuos mostramos nuestro total apoyo a nuestro club @CordobaCF_ofi ante la decisión tomada por el tema de las entradas.

Afición + Equipo + Club, juntos conseguiremos el objetivo 💪🤍💚 — P.C Los Corchuos (@PCLosCorchuos) February 27, 2024