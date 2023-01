Una nueva oportunidad en el once de Germán Crespo

Nuevo año, nuevas oportunidades, nuevos deseos y nuevas metas. El Córdoba CF de 2023 ya está en marcha, y ya tiene sus miras colocadas en el próximo rival, el San Fernando CD. Sin embargo, y a pesar del parón invernal del que han disfrutado todos los integrantes de la plantilla, seguirá habiendo bajas obligadas de cara al citado duelo. De esta manera, y aprovechando también la ausencia de movimientos hasta el momento en el mercado invernal, los jugadores menos utilizados por Germán Crespo podrían tratar de reivindicar su posición en la plantilla y gozar de minutos en la visita al Estadio Iberoamericano.

Será un duelo de reencuentros, además. Pablo Alfaro, el que fuese el anterior entrenador del Córdoba CF antes de la llegada de Germán Crespo, ha vuelto a los banquillos, y lo ha hecho de la mano del próximo rival blanquiverde. Y es que este será el primer equipo que dirija el técnico zaragozano desde su salida del club califal, por lo que tratará de hacerlo bien ante su sucesor y su previo equipo. Por otro lado, Germán Crespo querrá seguir engrosando su gran actuación al frente del equipo hasta el momento, y firmar, de nuevo, un año sobresaliente. Y, para ello, deberá de comenzar con una victoria en el primer duelo del año.

Sin embargo, no lo tendrá sencillo, puesto que el preparador granadino seguirá teniendo dos sensibles bajas en su once inicial. Dos bajas de las que hacen daño, ya que no podrá contar ni con Javi Flores, aún resentido de su lesión, ni con Dragisa Gudelj, que cumplirá su último partido de sanción tras su expulsión en el partido contra el Pontevedra en El Arcángel. Cabe recordar que los blanquiverdes aún no conocen lo que es vencer sin el central serbio-neerlandés en sus filas, por lo que tratarán de desbaratar esta 'maldición' y probar que el Córdoba CF no depende de ningún nombre propio.

Estas bajas abrirán la puerta a posibles cambios en el once inicial. Dentro de las habituales rotaciones de Germán Crespo, podría darse una pequeña 'revolución' en busca de darle una última oportunidad a esos jugadores que podrían tener en entredicho su permanencia en el Córdoba CF. Son los casos, por ejemplo, de Cédric Teguia o Sergio Benito. A pesar de que las bajas no afectan a sus posiciones, sí que podría haber movimientos en el once para darle entrada a ellos, o a otros nombres como Ramón Bueno, Álex Bernal, José Alonso o José Cruz, que sí que entrarían en el esquema inicial en sustitución de las bajas mencionadas.