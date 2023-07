La masa social, el otro punto de apoyo vital para el Córdoba CF

El Córdoba CF es consciente de que el papel de la afición es uno de los principales activos de éxito para la entidad. Sea la categoría que sea, la masa social cordobesista siempre responde, en las buenas o en las malas, y eso ha quedado también demostrado esta misma campaña. El club cumplirá su quinta temporada fuera del fútbol profesional, siendo la segunda consecutiva en Primera RFEF, aunque el apoyo de los aficionados sigue siendo incuestionable. De hecho, en una temporada en la que el Grupo II de la categoría de bronce contará con equipos históricos como Málaga CF, Recreativo de Huelva, AD Mérida o Real Murcia, al tiempo que en el otro grupo estarán otros como Deportivo de la Coruña, Lugo o Nástic, la escuadra cordobesa se postula de nuevo como una de las que mayor masa social atesora, con el hándicap añadido de tener una mayor limitación, como es el caso de la capacidad de El Arcángel, a diferencia de otros estadios como La Rosaleda o Riazor, donde se superan los 30.000 espectadores.

El Córdoba CF en el mercado: qué tiene y qué le queda por fichar

Más

Con todo, parece seguro que nadie llegará a esa cifra, por lo que los propósitos cordobesistas ya son de por sí muy ambiciosos. Las ganas de fútbol vuelven a ser notorias a orillas del Guadalquivir, ya que el club cerró la primera fase la pasada semana alcanzando la cifra de 10.000 socios, lo que le colocaba ya en la cúspide de la categoría. El número oficial a esta alturas es de 10.085 abonados, aunque en la próxima comunicación por parte del Córdoba CF se espera que se hayan superado unas cuantas decenas más. Igualmente, hay que decir que, a día de hoy, es uno de los únicos tres equipos de toda la Primera RFEF que ha comunicado que ya ha superado esa barrera, junto al CD Castellón (11.874) y el propio Deportivo (10.302).

Sea como sea, el propósito final que se ha marcado Monterrubio es el de, por lo menos, llegar a los 13.000 carnets que se expidieron la temporada pasada. Es el gran reto social del club, y para ello se trabaja en esta segunda fase que ha comenzado esta misma semana. No es fácil, aunque tampoco imposible, teniendo en cuenta que durante las primeras horas del inicio de esta nueva etapa en la campaña de abonados, ya se pudieron ver largas colas en los aledaños del estadio. Eso sí, no servían para renovar, sino únicamente para cambio o mejora de asiento. La renovaciones y nuevas altas se reanudaron este pasado jueves. Por tanto, a la espera de que el club dé a conocer la última actualización sobre el número de socios, poco a poco se va avanzando hacia ese objetivo prioritario, que no es otro que volver a contar con un fortín en El Arcángel, requisito indispensable para ese otro propósito de ascenso marcado por la entidad.

Con todo, sobra decir que, para seguir progresando en la masa social, resultará indispensable la comunicación de nuevos fichajes, teniendo en cuenta que está previsto, como se ha ido contando en los últimos días, incorporar entre cinco y seis jugadores. De momento, Iván Ania cuenta con 15 fichas profesionales, por lo que también resulta indispensable para el trabajo óptimo del plantel.