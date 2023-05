Manuel Mosquera: “Vamos a seguir defendiendo el escudo y el honor de esta ciudad”

Un nuevo varapalo en forma de derrota. El Córdoba CF sigue cosechando duros golpes durante la segunda parte de la temporada y con esta derrota se despide virtualmente del play off de ascenso a Segunda División. La realidad es la que es y la afición ha clamado con las pocas sensaciones de orgullo que han mostrado los chicos dirigidos por Manuel Mosquera. Un técnico gallego que, después de finalizar el encuentro, ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa de El Arcángel y ha defendido la labor de unos jugadores que “se han dejado la piel sobre el campo”, afirmación que la ha repetido en más de una ocasión.

En primera instancia, el preparador gallego ha explicado que esta situación hay que “afrontarla y aceptarla”. “Podemos analizar el partido, pero lo que pesa es que hemos perdido 0-1. Hay que afrontar la situación. Las posibilidades se han minimizado, pero no nos vamos a rendir. Vamos a defender el escudo y el honor de este club y de esta ciudad. Los jugadores se han dejado la piel. No nos ha dado para marcar pero también ha sido cruel perder. No le quito mérito al Racing de Ferrol. Hemos fallado y yo llevo cuatro partidos y tan solo hemos conseguido tres puntos”, ha añadido un Manuel Mosquera que ha apuntado que la afición es “soberana” y que la comprende. “El mazazo viene y la gente se tiene que expresar. Lo tenemos que aceptar y es así. Los jugadores se han dejado todo y lo vuelvo a decir. El Racing ha esperado y ha acertado. Si yo analizo el partido llevándolo a mi lado, pues sería un error. El trabajo está empañadísimo por la derrota”.

Por otro lado, el técnico blanquiverde ha incidido en que sus jugadores “lo han buscado” y que no se consigue la victoria porque no son capaces de sacar “rédito en los balones al área”. Además, el empate “no valía en ningún momento” y finalmente ocurre un mazazo difícil de explicar en la recta final del encuentro. “Minuto 88, volcado el equipo, buscando acciones individuales y a Miguel le hacen falta. El cúmulo se da y finalmente llega. Si la defiendes normal, pues no pasa nada. Ha llegado así y ya está. La concentración falla y es cuando menos te preocupa porque lo único que quieres es ganar”. Aun así, Mosquera quiere quedarse con el lado positivo y que aún existen posibilidades. “Hoy hemos perdido, estamos a seis puntos y nos podemos meter en play off. Se trata de reponer al equipo, no bajar los brazos y ganar al Linense. Hasta ahí puedo leer. No nos vamos a rendir”.

En lo que respecta puramente al apartado futbolístico, Manuel Mosquera ha dado entrada a nuevas variaciones que han dado frescura a la zona ofensiva blanquiverde, aunque el gol no termina de llegar y la solución no se atisba en el horizonte. “Si yo tuviese el por qué de porque no sale pues sería todo más fácil, pero por h o por b no salen las cosas. El partido ha vuelto a ser completo porque hemos minimizado al Racing, pero ha terminado con la derrota. Hay que revelarse contra esta situación. No hay que bajar los brazos”. Insistiendo en el exterior, el técnico gallego ha vuelto a repetir que las expresiones de la grada “es lo que les sale” y que no pueden decir “nada” al respecto. “La gente es soberana y los cánticos hay que aceptarlos. Se trata de tener ese equilibrio emocional de que no estamos dándole la vuelta pero lo estamos intentando. Yo defiendo a mis jugadores porque se han dejado la piel en el campo”, ha culminado.