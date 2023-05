Sin balas y sin 'play off'

La vida en 90 minutos. Ya no es necesario esconder la importancia de los partidos que dispute el Córdoba CF de aquí a final de temporada porque este duelo ya se ha catalogado como una auténtica final. Los chicos dirigidos por Manuel Mosquera han recibido al Racing de Ferrol en la reanudación del choque aplazado del pasado 25 de marzo por el desvanecimiento de Dragisa Gudelj y los resultados deportivos han hecho que los blanquiverdes tengan que sumar de tres si quieren que sus posibilidades de alcanzar un puesto en la promoción a Segunda División sea una realidad. Sin embargo y como ya comienza a ser una tónica habitual, la primera mitad no invitaba a ello.

Un encuentro que se reanudó con posesión para el Córdoba CF y con un marcador alterado a pesar de tan solo haberse disputado diez minutos. En primera instancia, el Racing de Ferrol golpeó primero con un Manzanara que remató libre de marca en el área blanquiverde, mientras que Willy Ledesma igualó las tornas con un cabeceo precioso al arco de Gazzaniga, pero eso es difícil de recordar con lo ocurrido con Dragisa Gudelj el pasado 25 de marzo. Aun así, el central serbio neerlandés sigue actualmente con su proceso de recuperación y el duelo ha podido reanudarse dos meses después donde la realidad es bien distinta a la de antes.

Por un lado, el Córdoba CF necesitaba conseguir la victoria después de caer ante el Rayo Majadahonda y empatar frente al Deportivo de La Coruña, quedándose a seis puntos de la zona de play off. Sin embargo, lo peor de ello no son los resultados, sino que las sensaciones, donde los blanquiverdes no levantan cabeza desde el pasado mes de diciembre y ahora le tocaba recibir al mejor equipo de 2023. El Racing de Ferrol aterrizó nuevamente en El Arcángel en busca de una victoria que le permitiese seguir peleando por la primera posición de Grupo I de Primera RFEF, aunque su rendimiento sobre el tapete califal durante lo que restaba de periodo inicial fue cuanto menos decepcionante.

Y es que la primera mitad tanto por un lado como por otro dejó un sabor muy amargo. Es cierto que el juego del Córdoba CF ha cambiado radicalmente con la permuta en el banquillo, pero las sensaciones seguían sin ser nada del otro mundo. De hecho, su rival en la noche de este miércoles, el Racing de Ferrol, tampoco es que apretase mucho las tuercas, aprovechando los errores defensivos por parte local para generar peligro a un Carlos Marín que se mantuvo seguro bajo palos. Por su parte, los chicos dirigidos por Manuel Mosquera pecaron de verticalidad y apenas inquietaron el arco de Gazzaniga, más allá de un cabezazo de Caballero, antes de que el colegiado decretase el final de los primeros 45 minutos.

La reanudación dejó un partido totalmente distinto. El Racing de Ferrol seguía con su juego apático, sin querer arriesgar demasiado porque sabía que un punto podía servirle de cara a la recta final del campeonato regular. Sin embargo, las urgencias del Córdoba CF provocaban que la intensidad fuese la protagonista, sobre todo en el tramo final de la segunda mitad. De hecho, era el conjunto blanquiverde quien tenía la batuta en zona ofensiva hasta tal punto de que Kike Márquez, tras una serie de rebotes, hizo esforzarse a un Gazzaniga que realizó una increíble estirada para evitar el primer tanto de esta inauguración.

Esta tendencia se mantuvo con el paso de los minutos gracias a un Córdoba CF que quería mantener sus esperanzas de play off y tanto Calderón como Juan Villar volvieron a tener ocasiones para adelantar a los blanquiverdes. Sin embargo, ya era duro el conseguir tan solo un empate pues peor sería la derrota, como así fue. Tras un contragolpe ejecutado a la perfección, Carlos Vicente le ganó la partida demasiado fácil a Calderón y batió por bajo a Carlos Marín. El conjunto gallego le puso la puntilla a un cuadro califa que ha ido vagando por la categoría desde el pasado mes de diciembre. Ahora en mayo, los objetivos no son otros que conformar una buena plantilla para conseguir el ascenso el próximo curso. Las balas se acabaron y el play off se mantiene a seis puntos a falta de doce por disputarse.