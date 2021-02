Un premio merecido para Luismi Redondo

Demostrar que es capaz. Con la modernización del deporte, los jugadores jóvenes tienen muchas más posibilidades de triunfar. De hecho, si un futbolista despunta en una categoría inferior de un equipo desconocido, es muy probable que cualquier ojeador le eche el cace al momento. Sin embargo, estabilizarse en la élite se hace cada vez más complicado ya que surgen nuevos talentos con otras características que mejoran a los profesionales. Aun así, el trabajo debe ser diario para que una mísera oportunidad exista de manera inmediata. Una vez que esto se haga realidad, los futbolistas tienen la obligación de aprovecharla para continuar en dinámica positiva y Luismi Redondo lo hizo a la perfección. El ex jugador del Ciudad de Lucena se enfundó la elástica blanquiverde en un duro partido ante el Linares Deportivo y pudo desequilibrar la contienda con un gol en el tramo final. Redondo inauguró su cuenta particular y le dio tres puntos de oro a un Córdoba que vuelve a respirar tras una racha mala de resultados.

Debido a la mala dinámica cosechada en las últimas jornadas, el Córdoba debía ganar las cuatro que restaban de la primera fase para asegurarse un puesto en la pelea por ascender a Segunda División. Sin embargo, el cuadro blanquiverde tenía varios enfrentamientos duros para terminar el primer tramo regular y el primero aterrizaba en El Arcángel con ganas de dar un golpe encima de la mesa. El Linares Deportivo, líder del Grupo IV-B, pisaba el césped del feudo califal como el verdadero favorito y el técnico local, Pablo Alfaro, lo sabía. De hecho, el maño sacó un once titular que tenía como objetivo desactivar al mediocampo minero, protagonista del buen juego visitante. Esta estrategia le salió a la perfección después de que Nahuel Arroyo adelantase a los blanquiverdes tras un gran pase de Xavi Molina al espacio. En cambio, el plantel linarense pronto reaccionó igualando la contienda con una sucesión de rebotes dentro del área que aprovechó Fran Lara para imponer las tablas en el electrónico.

Así, Alfaro tenía varias alternativas en el banquillo para dar la vuelta al encuentro. De hecho, Willy, Javi Flores, Mario Ortiz y Sidibé fueron las cuatro primeras permutas que no alteraron el luminoso de El Arcángel. Sin embargo, el Córdoba pareció dar un paso adelante y el técnico maño decidió quitar un pivote puramente defensivo como es Xavi Molina para dar entrada a Luismi Redondo, perfil más fresco y ofensivo. Eso sí, tres minutos después del último cambio, el Linares Deportivo se adelantó momentáneamente en el marcador, pero el colegiado decretó fuera de juego de Rubén Sanchidrián. Y justo en la jugada siguiente, Redondo se quedó solo ante el arco defendido por Razak Brimah merced a una peinada de Willy, y el joven jugador marcó a placer para doblegar al conjunto minero en un encuentro vibrante para ambas escuadras.

Un Luismi Redondo que se mostraba enérgico después de marcar el importante tanto que daba oxígeno al Córdoba. "Muy contento, sobre todo por ayudar al equipo en esta situación que estábamos pasando. Habéis visto que este equipo va a dar muchísima guerra", admitía un futbolista que explicaba cómo fue el gol ante un Razak que no se lo puso nada fácil. "Ha sido una peinada de Willy que me deja solo ante un portero que me aguanta un poco, pero se la he puesto al palo corto". Por su parte, el joven jugador, antes de celebrarlo con el resto de sus compañeros en el túnel de vestuarios, se acordó de todos sus seres queridos que tanto le apoyaron hasta conseguir el objetivo. "Se lo dedico a toda mi familia, a mi sobrino que va a cumplir un año dentro de un mes y a mi novia Bárbara". Un profesional que se ha ganado todas las oportunidades que ha recibido tanto de Pablo Alfaro como de Juan Sabas y se ha visto recompensado con un tanto muy importante para el Córdoba.