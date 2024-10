Iván Ania: “Son buenas noticias el poder recuperar a Kuki Zalazar”

El Córdoba CF afronta el segundo duelo consecutivo fuera de casa con una exigente salida al Nuevo Los Cármenes, hogar del Granada CF. El conjunto nazarí, recién descendido de Primera División, busca su primera victoria como local del curso, mientras que los blanquiverdes, dirigidos por Iván Ania, buscan su primer triunfo como visitante. Un duelo de necesidades sobre el que Iván Ania ha hablado en la rueda de prensa previa al duelo.

Bromeando con esta nulidad de victorias por parte de ambos conjuntos, Iván Ania ha recordado que ambos equipos saldrán a ganar, aunque con la diferencia de que “es el primer partido en casa con Escribá. Tenemos la referencia de estos dos partidos como visitante, y veremos qué nos proponen allí como locales”. Así, ha adelantado que será “un partido de alternativas, aunque ellos parten como favoritos por jugar en casa, ser recién descendidos y nosotros recién ascendidos”.

Y es que el Granda CF es un equipo “con mucho potencial”, por lo que “para ganar allí, hay que tener mucha personalidad. Si vamos a ir a encerrarnos y a darle la iniciativa a ellos, es difícil estar defendiendo muchos minutos del partido. Tenemos que ir con respeto y sin ningún miedo”, ha recalcado Iván Ania, añadiendo también que para vencer hay que “conceder muy poco, y estar muy acertado en ataque en las situaciones que puedas generar”. Además, tácticamente, ha explicado que con Escribá han “simplificado cosas”, y que ahora “presionan en 4-4-2, en ataque a veces forman un 4-2-4 con cuatro amenazas claras”.

Así, el asturiano descarta que esa falta de victorias, como local por parte del Granada CF o como visitante por parte del Córdoba CF, juegue un factor importante en el partido. Lo que sí afectará a los nazaríes será el 'virus FIFA', puesto que contarán con tres bajas internacionales: Boyé, Tsitaishvili y Hongla. Aún así, Ania ha recordado que “el nivel de los que van a entrar es tan bueno o mejor que los que no están. Solo la referencia de tener tres internacionales absolutos nos habla del potencial del rival”.

Por parte del Córdoba CF, la gran noticia es la vuelta de Kuki Zalazar, que Iván Ania ha confirmado que “en principio, está disponible. Entrenó la pasada semana con normalidad, y esta semana también con total normalidad, y en principio estará disponible”. Mientras tanto, se mantendrá como duda Carlos Isaac, que “puede ser que llegue ya que las pruebas que se le realizaron afirman que la lesión está casi curada”. Aún así, habrá que esperar al entrenamiento del sábado para obtener la confirmación completa.

Por otro lado, Mati Barboza y Adilson Mendes no estarán disponibles, mientras que calderón, que “no pudo jugar en Albacete por un proceso vírico, también va a estar disponible”. Por último, Carracedo no se entrenó el miércoles, y Ania lo ha explicado: “No entrenó el miércoles porque los que están de la temporada pasada queremos tener un poco de margen para darles descanso. Tuvieron muy pocas vacaciones, ya son 720 minutos, sabemos que a la barrera de los 1000 minutos empieza a haber molestia y lesiones. Como no los vamos a poder quitar de los partidos, los vamos a quitar de los entrenos. Tenía una molestia y decidimos que no entrenara”.

Para finalizar, Álex López ha protagonizado la última pregunta, al ser cuestionado sobre si se ha ganado el puesto en Albacete. “Cumplió, estuvo bien, correcto. En la primera parte estuvo un poco más temeroso porque le costaba incorporarse. Nuestros laterales van muy altos y tenía miedo de desproteger su zona, pero no era una papeleta fácil para él ya que no hizo pretemporada, no ha debutado aún con el filial, y entró de frente a un partido de Segunda División siendo debutante. Estuvo más que correcto y ha demostrado que podemos contar con él si lo requerimos”.