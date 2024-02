Iván Ania: “El partido de hoy no era fácil, teníamos una presión añadida”

Un partido para enmarcar y no solo por el juego, sino por el resultado, que tenía que llegar sí o sí. El Córdoba CF recibía al Atlético de Madrid B sabiendo que todos sus rivales directos habían pinchado de una forma u otra durante esta jornada, por lo que era capital la victoria tal y como se consiguió. La escuadra dirigida por Iván Ania se sobrepuso a una primera mitad más igualada para poner el pie en el acelerador y hacerse con un triunfo abultado para escalar hasta la tercera posición del Grupo II de Primera RFEF. Tras el duelo, el técnico ovetense compareció ante los medios de comunicación valorando el golpe encima de la mesa que dieron sus chicos este domingo.

Por un lado, el entrenador blanquiverde ha remarcado que el balance es “positivo”, aunque ha sido “más difícil” el partido de lo que señala el marcador. “Nos costó en la primera parte encontrar a la gente entre líneas. Nos dio tranquilidad el segundo gol y a partir de ahí fuimos superiores. En los últimos minutos no teníamos por qué atacar porque ellos no presionaban. No teníamos la intención de progresar”, ha añadido un Ania que también ha remarcado el partido de Simo. “Estuvo muy bien porque generó muchísimos peligro en la primera parte. No solo el gol le dará la confianza, sino que también su actuación. Al final estaba cansado porque llevaba muchos partidos sin ser titular, pero hizo un muy buen partido”.

Asimismo, el ovetense ha subrayado el compromiso y la solidaridad defensiva que ha cosechado un bloque blanquiverde que “presiona alto” pero también “repite esfuerzos” siendo esa una de sus “señas de identidad”. “Con balón el equipo tuvo personalidad. Tuvimos un error que nos costó un gol, pero seguimos intentándolo. Seguimos jugando a lo que creo que nos interesa para hacer daño al rival”. Además, y al ser preguntado por un posible menosprecio al rival, Ania ha respondido tajante, recalcado que el partido de hoy “no era fácil” más aún “después de ver los resultados que habían sucedido”. Teníamos una presión añadida para dar ese golpe encima de la mesa. El equipo lo hizo y el partido era difícil, sobre todo porque desde que fuimos a Madrid solo había perdido un partido. Era un rival que te presiona alto, que te complica la salida de balón y tuvimos el acierto que otro día no tuvimos. No es habitual tener esa efectividad y casi se repite al de la ida“.

Entretanto, Ania ha querido mantener la calma porque “queda muchísimo”. “Quedan 15 jornadas pero poco a poco se va rompiendo la clasificación. Es una jornada atípica porque ganaron casi todos los de abajo y han pinchado los de arriba. Los únicos que hemos ganado de los que están en play off. Es el momento de ir partido a partido, no pensar más allá. Hay que pensar en el Ceuta y después lo haremos con el Melilla”, aunque también ha querido poner en valor la variedad goleadora de su plantel porque no tienen “a un goleador destacado como puede tener el Castellón”. “Casas ya supera los números de la temporada pasada y el día de Linares quería que marcase para que ganase confianza. Es importante no depende de un solo jugador para hacer gol. Somos el tercer máximo goleador de la categoría, por detrás de Ibiza y Castellón”.

Asimismo, el técnico ha confirmado que el cambio de Mati ha sido por pura precaución después del golpe sufrido en la primera mitad y realza el trabajo de Martínez en su debut. “Le he visto bien. En duelo ganador, con balón ha dado tranquilidad y pausa. Viene de no competir desde noviembre, pero está totalmente integrado y haciendo algo extra. Nos tiene que dar mucho por su experiencia y por ser zurdo para sacar el balón”, ha culminado.