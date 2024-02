Algo más que tres puntos para el Córdoba CF

La importancia de los partidos se mide por los objetivos y no por el número de jornadas que restan, pero hay fines de semanas que son oportunidades clara para recortar o aumentar la distancia con respecto a los rivales directos. El Córdoba CF supo que tanto el Recreativo de Huelva, Castellón, Málaga e Ibiza no habían conseguido la victoria y ya se hablaba en la grada eso de “ganar por lo civil o por lo criminal”, por lo que este choque no era uno más, de los que se jugaban algo más de tres puntos, pero el Atlético de Madrid B venía a consolidar las buenas sensaciones que había cosechado en los últimos meses.

Un encuentro que comenzó de una manera mucho más diferente a lo que tiene acostumbrado el Córdoba CF. No era el día en el que el juego blanquiverde brillase por su rapidez, calidad o simplemente por su efectividad, sobre todo a la hora de combinar en campo propio gracias a la igualdad que reinaba en El Arcángel, pero ahí tenía que demostrar que su pólvora estaba intacta. Cuando todo parecía que el marcador se iba a quedar así durante un buen rato, Kike Márquez aprovechó un balón de Carracedo para hacer el primero en el marcador. Aun así, ninguno de los dos equipos pretendía que esto llegase a suceder, aunque sí es cierto que, al menos, la entidad blanquiverde era dueña del esférico.

Aunque esto, lejos de ser una virtud, fue un dardo envenenado para el propio Córdoba CF. Fiel a su juego, el cuadro dirigido por Iván Ania quiso, después del tanto que le adelantaba en el marcador, salir jugado desde atrás. Casi nunca hubo un error que fuese letal, pero en esta lluviosa y gélida tarde ocurrió. Diarra no controló el esférico, dejando el balón franco para que Cala encarase a Carlos Marín y firmase nuevamente las tablas en el electrónico de El Arcángel. Esto provocó que la grada de El Arcángel mostrase su descontento con el juego horizontal de una defensa blanquiverde con más nervios de lo normal y sin poder ser del todo efectiva con el juego directo del Atlético de Madrid B.

De hecho, el filial colchonero llegó con cierto peligro a la meta de Carlos Marín, pero sin alterar el resultado, cosa que pasó nuevamente minutos después gracias a la efectividad blanquiverde. Con el paso de tiempo y encarando el final de la primera mitad, el Córdoba CF recuperó confianza, sobre todo en la elaboración del juego, lo que provocó que ambos extremos tuviesen más protagonismo en los metros finales, cosa que le dio el segundo gol a los locales. Carracedo volvió a ganar línea de fondo y puso un centro que, tras varios rebotes, cayó en los pies de un Simo que no titubeó y mandó el balón al fondo de la red antes de que el colegiado mandase a ambas escuadras al paso por vestuarios.

La reanudación ya sí que dejó un panorama más esclarecedor de lo que podía suponer el partido. A pesar de que la segunda mitad comenzó con un Mati Barboza que tuvo que retirarse por problemas musculares, el Córdoba CF ya dominó el partido a base de la posesión del esférico, desactivando totalmente a un Atlético de Madrid B que no conseguía superioridad en el centro del campo ni tampoco balones a la espaldas de los centrales, menos aún con la altura y la jerarquía de José Antonio Martínez, que debutaba en un duelo que se mantenía más que abierto, aunque poco iba a durar es tendencia.

El Córdoba CF se sentía más cómodo sobre el terreno de juego y eso se notaba, hasta tal punto de que la brillantez que mostró en la primera parte en zona ofensiva iba en armonía con el resto de los aspectos. Esto hizo que las ocasiones cayeran por su propio peso hasta tal punto de que Simo volvió a ganar línea de fondo, puso un centro medido que Kike Márquez no acierta a rematar, pero el balón fue recogido por un Carracedo que con clase y un disparo ajustado puso la tranquilidad para los blanquiverdes, que, después de esta acción, se dedicaron a calmar aún más el duelo.

Y así fueron los últimos minutos del partido. El Atlético de Madrid intentaba robar en campo contrario para meterse de nuevo en el choque, pero sin fuerzas de cara a correr con decisión hacia la portería defendida por un Carlos Marín que, más allá del gol, no tuvo que esforzarse en exceso. Por su parte, el Córdoba CF se mantenía concentrado en busca de aprovechar una última ocasión que llegó en el tramo final, donde Antonio Casas dejó la sequía apartada para volver a ver puerta tras un gran pase de Álex Sala. Con este triunfo, la escuadra blanquiverde aprovecha los revés de Recreativo de Huelva, Málaga, Ibiza y Castellón para alzarse con la tercera plaza, recortar puntos con la dos primeros clasificados y meter aún más distancia con el sexto puesto. Algo más que tres puntos sobre el césped de El Arcángel.