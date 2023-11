Iván Ania: “Fue un partido alocado desde el saque de centro”

“Fue un partido alocado desde el saque de centro”. Así comenzó definiendo el Córdoba CF - AD Ceuta FC el entrenador del conjunto blanquiverde, Iván Ania. El ovetense ha explicado en la rueda de prensa posterior al duelo cómo los caballas “colocaron a los dos centrales arriba, jugaron directo y, a los cinco minutos de juego parecía que llevábamos media hora”. Sin embargo, todo se atrancó en esos primeros minutos y hasta que los califas no conformaron “secuencias de pase”, y consiguieron “llegar con orden”, el duelo estuvo en palabras de Ania “loquísimo”, ya que el Ceuta no tenía una referencia clara de ataque y entraban “a la espalda de los centrocampistas”, lo que les hizo “sufrir”.

En esa situación de incomodidad para el Córdoba CF, el equipo, pese a todo, logró hacer “lo más difícil, empatar y ponernos dos veces por delante”, aunque se ha lamentado de que les “duró poquísimo la ventaja”, y ya, después, “con todo lo que sucedió en la celebración y el desvanecimiento de la chica, el partido se apagó”. Por todo ello, Ania lo definió como “un partido muy bonito para el espectador”, pero que a su equipo no le “interesa”, ya que “es una moneda al aire”, hecho que no le gusta ya que prefiere tener “el partido controlado” y no “pudimos tenerlo”.

Si hay algo con lo que se queda el entrenador blanquiverde del duelo, es, sin duda, “la capacidad de reacción” de los suyos. Ania ha subrayado que “después del 0-1, empatamos y nos pusimos por delante dos veces, pero esa ventaja nos tiene que durar más”, y ha apuntado que “a veces jugamos un partido diferente cuando estamos con el marcador igualado o yendo por detrás, a cuando vamos por delante”, y critica que cuando están con ventaja hay cosas que no le “gustan” porque “perdemos rigor”. Así, ha vuelto a incidir en que tienen que “manejar mucho mejor esa situación con el 3-2”, ya que dejan que les empaten “ya en esa inferioridad numérica de los dos, Álex Sala se hace daño”, por lo que con nueve futbolistas, “tan importante como ganar era no perder. Estábamos con uno menos y era importante no encajar y no convertirlo en un partido de transiciones”.

Antes de ello, tras el 3-3, llegó la tangana provocada por la celebración vehemente de Pablo y Uche ante la grada de fondo norte. Ania ha explicado que ha visto “una celebración desmedida de Uche contra el público”, pero también ha apuntado que tienen que ser “más listos y no entrar al trapo, coger el balón rápido y hacer el cuarto gol que nos diera la victoria”. Sin embargo, su equipo entró “en esa disputa y, a Calderón, encima de pegarle, le expulsan”. Y es que al '3' blanquiverde, cuando Ania entró al campo, lo vio con “sangre en la boca, imagino que porque le habrán dado un par de 'galletas'”, y aunque Ania no ha podido hablar con él, ha recordado que “tenía amarilla y no tiene que ir ahí”.

Por todo ello, lo mejor en esos últimos minutos era no perder. “Ellos, en le descuento, estaban mejor que nosotros, eso está claro”, ha confesado Ania sobre el Ceuta, ya que con esas dos expulsiones y la lesión de Sala, el Córdoba CF estaba jugando con nueve jugadores. Por ello, ha vuelto a reincidir en que “cuando no se puede ganar, es importante no perder”, por lo que ahora toca “hacer este punto bueno la próxima semana ante el Atlético B”.

Carrusel de bajas para el duelo ante el Atlético B

Lo tendrá complicado Iván Ania para conformar un once de garantías en el próximo duelo. El preparador ovetense ha anunciado que “Recio salió renqueante”, y se suma a las bajas de Álex Sala, que “se lesionó cuando estábamos con diez jugadores y tuve que meter a Casas de centrocampista”; Kuki Zalazar, Adri Castellano e Iván Rodríguez, además de las sanciones de Kike Márquez -vio la quinta amarilla- y Calderón. “Me preocupa, no tenemos una plantilla amplia”, ha confesado Ania, que ha recordado también que “hasta ahora habíamos tenido una única lesión de Adri y estábamos muy bien”, pero ahora “se nos han disparado las lesiones”, en un mes de noviembre que es “fastidiado porque los jugadores ya están cerca de los mil minutos y por estadística suele ser un mes fatídico”. Además, están teniendo “lesiones que no han acumulado esos minutos”, por lo que tendrá que “analizar y ver en qué podemos mejorar”.

Sobre Sala ha explicado que llegó incluso a plantearse “sacarlo del campo”, ya que “no podía”. “No sé si era el isquiotibial, pero es una semana bastante desgraciada”, se ha lamentado el ovetense, añadiendo que no pudieron contar “con Kuki, teníamos las bajas de Diarra, Iván Rodríguez y Adri Castellano, y ahora para la semana que viene tendremos sanciones y lesiones”. Recio, que fue titular y se retiró con molestias, estuvo “bien” para Ania, ya que es “un jugador con mucha pausa, es muy difícil que pierda el balón, entiende bien el juego y sabe colocarse. Cuando te están dominando sabe lo que tiene que hacer y, a balón parado, es un jugador que no tiene el golpeo más estético, pero va a donde tiene que ir”. Por todo ello, ha estimado que hizo “un buen partido y es un jugador que nos va a aportar muchísimo”.

Por último, también ha hablado sobre el debut del canterano Álex López. Ania ha explicado que “está entrenando de lateral izquierdo”, pero que hoy le metió “de extremo, estuvo bien e incisivo y ayudó defensivamente”. Para el entrenador tiene “mucho futuro”, ya que tiene un gran “físico que, en cuanto coja más tren superior, será más fuerte en los duelos y mas rápido”, lo que se suma a que tiene “unas piernas larguísimas que, cuando le superas, mete la pierna larga y vuelve a recuperar terreno”. Es por todo ello que lo considera “muy buen futbolista”, del que intentarán “sacarle el mayor rendimiento posible”.