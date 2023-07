Iván Ania: “Mi objetivo es que seamos un equipo con identidad y valiente”

El Córdoba CF ya tiene, oficialmente, nuevo capitán para el navío blanquiverde. Iván Ania es el nuevo entrenador del club blanquiverde, y ya ha sido presentado en la sala de prensa de El Arcángel, acompañado del nuevo consejero delegado del club, Antonio Fernández Monterrubio, así como del director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito. El CEO comenzó la comparecencia afirmando estar “muy contento de tener a Iván Ania aquí”, agradeciéndole “el esfuerzo e ilusión” que ha mostrado desde las primeras conversaciones. Además de ello, ha añadido que desde el club están “muy satisfechos de haber encontrado el técnico que reúne las condiciones que estamos buscando, y que nos va a llevar a conseguir todos los objetivos propuestos”.

Tras ello, ha tomado el turno de palabra Juanito, que ha protagonizado un pequeño susto en la sala de prensa de El Arcángel tras un conato de desvanecimiento, pero que ha podido continuar si problema alguno. Así, el gaditano ha asegurado que Ania es “el técnico deseado desde hace un par de años”, y que, pese a que se intentó en su momento, “decidimos al final separar en ese momento nuestros caminos”. Ahora, desde el club están “muy contentos”, ya que Ania es “un técnico que en Santander tuvo una etapa que nos llamó mucho la atención, que se basa mucho en un estilo de juego que, dentro de lo que marcó Fernández Monterrubio, casa con el gusto de la comisión deportiva: joven pero, a pesar de ello, con mucha experiencia con equipos importantes, contando con un ascenso con el Racing de Santander”.

Finalmente, Iván Ania ha tomado el turno de palabra, agradeciendo en primer lugar a Fernández Monterrubio, Juanito y Raúl Cámara por haberle “brindado la oportunidad de poder firmar por este club tan grande”, asegurando además estar “muy contento e ilusionado”, y esperando “tener muchos éxitos y cumplir los objetivos”. Tras ello, hablando sobre su metodología de trabajo, Ania ha apuntado que buscará “un equipo que tenga una identidad, un equipo que sea valiente, que intente dominar los partidos a través del juego y tener el balón, con un equipo combinativo, presionante y competitivo y con carácter ganador”, ya que uno de sus objetivos como entrenador es “imprimir ese carácter ganador, ir a vencer sin ningún tipo de miedo, y que sea un equipo reconocible tanto de local como de visitante”.

Haciendo referencia al pasado, el ovetense también ha mencionado los paralelismos que encuentra entre su andadura en el Racing de Santander, donde logró el ascenso a Segunda División, y el Córdoba CF, subrayando que son “entidades, ciudades y aficiones diferentes, pero una situación parecida”, ya que son “dos equipos con urgencias, que necesitan entrar al fútbol profesional”. Por otro lado, también ha repasado la trayectoria del Córdoba CF la pasada campaña y, aunque ha recordado que no puede valorar al cien por cien porque no estaba en el equipo y no sabe qué paso dentro, está “claro que, en la primera vuelta, los números fueron buenísimos y, tras ello, el equipo no conseguía los mismos resultados que al principio”.

Con respecto a su firma con los blanquiverdes -ha acordado una temporada más una segunda opcional en función a los objetivos-, Ania ha explicado que en el Algeciras tenía contrato por dos temporadas más, pero que se ha acogido a una cláusula para poder salir libre. “Cuando surgen las conversaciones -con el Córdoba-, tengo claro lo que quiero que suceda, que es firmar. Se dan las circunstancias, la comisión deportiva apuesta por mí, y estoy muy contento e ilusionado, que creo que para trabajar es lo principal. Llegamos rápido a un entendimiento y, de ahí, que pueda estar yo hoy en la presentación”.

Por otro lado, en lo que se refiere a la composición de la plantilla, el nuevo entrenador blanquiverde ha recordado que “aquí todo lo hacemos en grupo, hay una comisión deportiva que es la que toma decisiones”. Así, hablando sobre Albarrán -con el que coincidió en Algeciras-, ha afirmado que es “un jugador de mucho nivel, que puede aportar cosas al equipo”, mientras que no ha cerrado la llegada de más jugadores desde su antiguo equipo, ya que están “mirando el mercado y las posiciones que queremos reforzar”. Lo que sí ha cerrado ha sido la puerta a las salidas tanto de Carracedo como de Kike Márquez, ya que ha recordado que “son jugadores con contrato y que tienen que estar en el equipo y ser diferenciales”.

Así, con todo ello, el lunes se reunirá con la plantilla para dar comienzo a una pretemporada que espera que vaya “de menos a más”. “Tenemos un partido a los cinco días de iniciar la pretemporada, y tendremos que llegar no en las mejores condiciones, porque vamos a llevar menos sesiones, pero si bien, ya que las pretemporadas están para trabajar conceptos”, ha apuntado el ovetense, que ha recordado también que “lo importante no es el viernes, sino el primer partido de liga”, y que no sabe “si van a llegar más jugadores o no, el mercado lo irá decidiendo”, pero ha asegurado que “vamos a tener jugadores suficientes para afrontar el partido contra el Sevilla FC”.

Además, tras conocer El Arcángel en la jornada del jueves, Ania ya sabe lo que es el reino blanquiverde. “Desde fuera tienes una visión, que ahora estoy viviendo en primera persona desde dentro”, ha comentado, recordando que “la masa social del Córdoba es enorme, es una afición muy fiel”, y, hablando sobre la presión, ha recordado que “hay que saber llevarla”, ya que “es muy bonito jugar ante 15.000 personas, pero hay que tener claro que esa exigencia la tenemos que tener desde el primer entrenamiento. El jugador que viene al Córdoba sabe lo que representa, el escudo que defiende, y deben de estar preparados para la presión”.

Por último, Iván Ania también ha comentado la composición de los grupos de Primera RFEF, reconociendo que “a priori, este grupo parece más fuerte que el otro, pero este año, por ejemplo, subieron dos equipos de cada grupo”. Por ello, es consciente de que “todos los partidos son difíciles porque es una categoría igualada, con poca diferencia de puntos entre los equipos que están arriba y los de abajo”, por lo que “tienes que competir cada partido como si fuera una final, porque esos puntos que al principio no parece que sean importantes, al final son los que deciden objetivos”. Un objetivo que, desde el club, “tenemos claro”, al igual que son conscientes de que el Córdoba CF es, “evidentemente, uno de los favoritos de la competición” para conseguir el tan ansiado ascenso a Segunda División.