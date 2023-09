Iván Ania: “No va a tener nada que ver con el partido de pretemporada”

La cuarta jornada de liga ya está aquí, y llega con un emocionante encuentro entre Córdoba CF y Linares Deportivo para el que se espera un gran nivel de juego y un gran ambiente en las gradas. Los blanquiverdes, con la necesidad de volver a sumar de tres tras la derrota en San Fernando, reciben a un conjunto azulillo que llega de dulce tras imponerse al Real Madrid Castilla la pasada semana en Linarejos. Así, en un duelo marcado en lo social por el hermanamiento entre ambas aficiones, El Arcángel se vestirá de gala para intentar ayudar a su equipo a volver a la senda del triunfo.

Un impredecible Linares Deportivo amenaza al Córdoba CF

Más

En la rueda de prensa previa al duelo, Iván Ania, técnico del Córdoba CF, ha asegurado que no piensan “en mirar atrás”, y que sus vistas están puestas en el Linares. Analizando lo ocurrido las últimas semanas, ha remarcado que “hemos cosechado dos derrotas en tres partidos”, pero se queda con “las circunstancias en las que se dieron las derrotas y en cómo conseguimos la victoria en Murcia”. De igual manera, sobre el duelo contra el San Fernando, ha afirmado que era “un partido que, once contra once, estábamos siendo superiores, pero nos hizo más daño el gol que la expulsión, ya que tras la roja no se notó la inferioridad numérica, pero sí el ponernos por detrás en el marcador y que tuviésemos que asumir más riesgos, encajando así el segundo”. Por lo tanto, Ania ha repetido que “solo miraré atrás para las correcciones, y toca mirar hacia adelante y pensar en ganar el sábado al Linares”.

Un Linares Deportivo del que ha destacado que, pese a verse las caras contra ellos en pretemporada, es un equipo que “ha mejorado defensivamente, y que no tiene nada que ver con el Linares de pretemporada”. Tras mantener la base en la primera jornada, Óscar Fernández optó por cambiar los centrales, además de darle entrada a jugadores que eran baja en el periodo preparatorio como Duarte, u otros con poco tiempo de preparación como Pepe Mena, que ya “han tenido un mes para acoplarse”. Ahora, tras presenciar los tres primeros duelos -el del Castilla, en vivo- Ania ha subrayado que “han evolucionado, han mejorado, y nos van a poner las cosas difíciles”, por lo que hay que olvidarse del partido de pretemporada porque “no va a tener nada que ver”. Así, ha cerrado su análisis explicando que “es un rival difícil, con jugadores de nivel, con dos laterales que se incorporan con buenas decisiones, velocidad en banda, delanteros que pueden jugar referencia como Samu Corral, o más movilidad como Hugo Díaz, y pueden jugar ambos juntos. Los conocemos bien y ellos a nosotros”.

Y, aunque la capacidad de conocimiento de los equipos en Primera RFEF sea amplia, por lo que es “difícil sorprender”, el Córdoba CF buscará mostrar su mejor versión para ganar el duelo, y eso solo pasa por mejorar su rendimiento defensivo a balón parado. “De los siete goles en contra, que creo que son muchos, cuatro son a balón parado, y los otros tres vienen precedidos de saques de banda”, ha apuntado un Iván Ania que apuesta por “tener más concentración, más tensión, y vivir cada falta o córner como el último del partido en el que nos jugamos el resultado”, pero evitando caer en “una psicosis, ya que sino, nos pondremos a temblar con cada falta o córner”. Por ello, han “hablado y trabajado” sobre ello, y son “conscientes de que tenemos que mejorar en ese aspecto”, aunque descarta que haya cambios en el once motivados por esta cuestión.

Donde sí que habrá cambios, de manera obligada, es en la mediapunta tras la baja por sanción de Kike Márquez. Una baja “importante”, ya que para Ania “aparte de nuestro capitán, lo que significa y la influencia que tiene en el juego, no somos una plantilla larga y esa baja la tenemos que unir a la de Adri Castellano, que se lesionó el miércoles, y a la de Recio, que aún no está disponible”. Sobre Recio, Ania ha afirmado que pensó “que iba a ser algo menor”, pero que tiene “un problema en el tendón de Aquiles”, y que por cautela, no quieren “apurar y que pueda retroceder”, pero necesitan “que esté disponible cuanto antes porque es importante por su fútbol y experiencia”. Por ello, el Córdoba CF tirará “del filial para suplir esas bajas”, pero conscientes de que “cuantos más seamos y estemos disponibles, muchísimo mejor. Prefiero centrarme en los que están y darles confianza, pero con 20 o 17 estamos debilitados”.

“Siento la exigencia que hay aquí, como en todos lados”

Por último, en lo que se refiere al ambiente esperado, Iván Ania espera que haya “muy buen ambiente”, ya que “el primer día ya hubo un gran número de aficionados, a pesar del horario y del verano”, por lo que ante el Linares “si no es parecido, será incluso mejor”. También espera “gente de Linares”, conocedor de que “están hermanadas las aficiones”, por lo que presagia que habrá “un buen ambiente de fútbol”, para así poder “brindarle la victoria a la afición después de la derrota en San Fernando, para coger confianza, y afrontar este primer tramo de liga con garantías y que el equipo vaya creciendo poco a poco”.

De igual manera, también ha remarcado que no siente la presión, pero sí “la exigencia que hay aquí, como en todos lados”, ya que “la presión es la que cada uno se ponga”, y hay “gente que, ante la presión, se activan más y se concentran más”. Así, en el caso particular de Ania, la única presión que puede llegar a sentir es “la de los resultados”, ya que los entrenadores “vivimos de eso”, pero le da confianza que “detrás hay una masa social amplia y una de las aficiones más grandes de la categoría”, lo que “más que una presión, es una bendición”. Culminando al respecto, ha reincidido en que “la exigencia está, pero en todos los sitios la hay. Es alta en cada club y ciudad que estés”.

“Hay mucho revuelo alrededor de la selección femenina”

Culminando la rueda de prensa, Iván Ania también se ha referido a la selección femenina, que se espera que acuda a El Arcángel el próximo 26 de septiembre, eso sí, sin la presencia de las mundialistas. Cuestionado sobre esto, Ania ha afirmando que “hay mucho revuelo alrededor”, pero que no sabía de la ausencia de las mundialistas, y que no conoce los motivos. “Todo el tema de Rubiales, la dimisión, la destitución de Vilda, está a la orden del día”, ha explicado, argumentando que “sí que sabía que venían, y conozco a la seleccionadora, Montse Tomé, porque es asturiana, pero poco más”. “Si no quieren venir a jugar, no sé si será una medida de fuerza. No sé los motivos y, por tanto, no puedo opinar”, ha sentenciado.