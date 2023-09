Iván Ania: “No tenemos que mirar la clasificación”

Hoy en día, todos los encuentros son importantes. Ya son considerados como finales, ya que el discurso del mítico Cholo Simeone, partido a partido, ha calado tanto en un deporte que cada día es más intenso que el anterior. Por ello, el inicio siempre es crucial y más aún en la actualidad, por lo que la victoria ante el Real Murcia trajo tranquilidad a un Córdoba CF que no se puede dormir en los laureles, ya que este fin de semana volverá a actuar como visitante para enfrentarse a un necesitado San Fernando. En la previa de este choque, el técnico Iván Ania ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado que, a pesar de sus urgencias, el club gaditano es un rival a tener en cuenta a lo largo de la temporada.

El Córdoba CF y el reto de la doble conquista

En primer lugar, el preparador ovetense ha recalcado que está “contento” por cómo se había confeccionado la plantilla, aunque ahora toca “trabajarla”. “A intentar sacar el mayor rendimiento de los jugadores y los que hayan llegado más tarde pues que se intenten adaptar lo más rápido posible. Que todos puedan aportar. Tenemos una plantilla joven, con hambre y eso es lo principal”, ha añadido un Ania que ha adelantado que estarán todos disponibles a excepción de Recio, aquejado de una molestia en el tendón de Aquiles que le impide, incluso, “calzarse la bota”. “Iván está cada vez mejor y Carlos viene de entrenar con normalidad en el Cádiz. Kuki viene también de hacer la pretemporada con el Dépor. Quien estaba con un punto mas bajo era Iván pero ya está acumulando sesiones y ahora con una semana más de trabajo repetirá viaje”.

Por otro lado, el técnico blanquiverde cree más en la “identidad” porque quiere que el Córdoba CF sea un equipo “reconocible” y que juegue “a lo que le interesa”. “Lo importante sería que el equipo siguiera dando el nivel. Creo que tenemos en muchas posiciones dobladas, con jugadores de mucho nivel y eso para mí es importante. Mucha gente lo ve como un problema y yo lo veo como una ventaja”. Para ello, tendrá una clara oportunidad ante un San Fernando que llega sin puntuar en las dos primeras jornadas, aunque sin ser “inferior a su rival”. “El día del Ceuta le meten en el 80 y le anularon un gol de córner. Había generado lo suficiente para haber anotado algún gol y el otro día en Algeciras creo que fueron superiores en la primera parte, se ponen por delante, pero el gol antes del descanso le hicieron daño”.

Por tanto, el Córdoba CF no debe “mirar a la clasificación”, ya que el San Fernando tiene “jugadores de nivel”, una defensa que “llevan tiempo compitiendo juntos”, aunque en otro equipo, así como una “buena base del año pasado”, unido a “gente joven rápida, con chispa y con hambre”. “Es un buen equipo que no ha empezado bien pero que no ha sido inferior a ningún equipo y eso nos tiene que poner en alerta”. Asimismo, Ania ha advertido que el campo gaditano es un escenario difícil y ha apuntado que “ellos saldrán muy fuertes en los primeros minutos” porque “están jugando en casa y quieren marcar el territorio”. “Es un campo abierto, con pistas e incómodo. Hay pocos espacios y tendremos que adaptarnos a esas situaciones. Ya vamos en alerta porque casi todos los jugadores ya han jugado allí”.

Otra de las cuestiones a confirmar en esta comparecencia era la titularidad de un Lluís Tarrés que, según las palabras del propio Iván Ania, tiene una madurez impropia para su edad, además de transmitir la confianza necesaria para ser un guardameta de nivel. Además, ha recalcado que Eric completará una convocatoria sin, a priori, más jugadores del filial por su debut liguero. “Ahora que empieza el filial pues si tenemos que ayudarlo pues lo vamos a hacer. Prefiero que un jugador vaya con el filial a que no tenga minutos con nosotros. Todos queremos que le vaya bien el filial y cuanto más arriba esté el filial pues mejor para el primer equipo. Estoy encantado de que el filial sea partícipe del primer equipo pero también tenemos que ayudarle”, ha culminado.