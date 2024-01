Iván Ania: “Tenemos que ser ambiciosos y no mirar a los de atrás”

Había que ganar y así se hizo. El Córdoba CF llegaba nuevamente a El Arcángel para despedir la primera vuelta tras el duro varapalo cosechado ante el Real Madrid Castilla. Esta derrota hizo que los fantasmas de una posible recaída en cuanto a catástrofe del curso pasado se refiere, pero, sin embargo, los chicos dirigidos por Iván Ania no querían que esta incertidumbre se adueñara de la tendencia de resultados y consiguieron una victoria capital ante el Intercity. Una vez terminado el duelo, el técnico ovetense compareció ante los medios de comunicación y valoró el trabajo de sus chicos.

En primera instancia, el preparador asturiano aclaró la “tensión” en un partido en el que, por momentos, “estaba muy abierto”, cosa que beneficiaba al Intercity. “Necesitábamos el control del partido a través del balón. Hemos hecho un buen partido en líneas generales. La parada de Carlos Marín hizo que siguiésemos creciendo con el partido”, aunque, sin embargo, el segundo gol que definía la victoria nunca llegó, pero, finalmente, el principal objetivo se alcanzó. Tuvimos muchísimas ocasiones, pero no fuimos capaces y es normal que acabes sufriendo. Hoy era muy importante conseguir la victoria, terminar la primera vuelta con 36 puntos y recuperar la victoria que llevábamos varios partidos sin hacerlo“.

Por otro lado, los problemas en la zaga son más que notables y más aún después de la roja a Albarrán. “Estamos teniendo problemas para armar la defensa y en ese sentido parece que nos crecen los enanos. Estamos tratando de solventar los problemas que tenemos y hoy hemos tirado de Vázquez, que lo ha hecho muy bien, por lo que confiamos en los nuestros”. Y es que el técnico ovetense ha remarcado que el mejor momento de forma del Córdoba CF llegó cuando tenía a “casi todos disponibles”, pero ahora no es así, aunque lloverá menos en el Colombino para la próxima semana. “Podremos recuperar a Álex Sala para Huelva y hoy lo echábamos de menos. Hemos perdido de momento a Gudelj, a Calderón por sanción, Iván Rodríguez está jugando a pierna cambiada... En vez de quejarte, tienes que transmitir la mayor confianza a los que tienes”.

Volviendo a lo puramente deportivo, la suplencia de Kike Márquez y Antonio Casas sorprendió a todos, menos a un Iván Ania que quiere que la regularidad se mantenga en la plantilla. “Creíamos que en esa posición, Kuki lo hizo bien, queríamos darle confianza. Si siempre juegan los mismos... esto es muy largo. Decidimos que jugara y Toril está muy bien. El otro día cuando salió estuvo bien y hoy ha estado genial más allá del gol. Fue muy buen partido y la competencia con Casas es muy buena. Depende de lo que necesitemos, pues pondremos uno o a otro”. Por otro lado, el asturiano ha remarcado que el partido de hoy y el del Castilla han sido muy diferentes, aunque la poca eficacia acabó haciendo que el Córdoba CF sufriera para conseguir la victoria.

Aun así, los blanquiverdes sumaron tres puntos de oro para alcanzar los 36 en esta primera vuelta, muy positiva en palabras de Ania. “Después de un arranque sin buenos resultados aunque con buen juego, conseguimos una buena racha de resultados y le generó confianza al equipo. Ahora dimos un bajón en cuanto a resultados, pero la victoria de hoy nos vuelve a dar confianza, nos da una autoestima alta y era importante volver a la senda de la victoria”. En cambio, la Liga no para y el Córdoba CF visitará el Colombino el próximo fin de semana. “El Recre es un equipo que viene en muy buena forma. Están metidos en play off y cuanta más distancia generemos, pues mejor, pero nuestro objetivo tiene que ser mirar para arriba. Tenemos que ser ambiciosos y no pensar en los de atrás”, ha culminado.