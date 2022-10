Gudelj: “Jugar contra el líder te da motivación para ganar el partido”

Vuelta a la victoria, vuelta a los entrenamientos y una nueva semana en la que la exigencia será máxima para el Córdoba CF. Tras vencer en El Arcángel a un combativo Algeciras CF, es momento de visitar el Estadio de A Malata, hogar del actual líder del Grupo I de la Primera RFEF, el Racing de Ferrol. Un duelo de altos vuelos que sin duda centrará todas las miradas. No todas las jornadas se puede disfrutar de un enfrentamiento entre el primer y el segundo clasificado, entre el equipo menos goleado y el equipo más goleador, entre dos escuadras que, sin duda, darán el todo por el todo por llevarse los tres puntos.

En este contexto, el central neerlandés de origen serbio Dragisa Gudelj ha comparecido en sala de prensa para atender a los medios tras la vuelta al trabajo del equipo. Cuestionado sobre el partido en cuestión, Gudelj ha afirmado que lo van a “afrontar como todos los partidos, con máxima concentración”, ya que, para ellos, “es un partido más, como todos, y vamos a ir a por el partido”. Pese a ello, también son conscientes de que “jugamos contra el líder”, y de que es “un partido que es importante ganar”. Ello no quita que “jugadores y cuerpo técnico lo veamos como un partido más”, a pesar de que “jugar contra el líder te da motivación para ganar el partido”. Analizando el encuentro en sí, el defensor ha subrayado que “un partido fácil no va a ser, seguro”, aunque, aun así, el equipo viajará a Ferrol “con nuestro estilo, nuestro plan de juego, como vamos a todos los partidos”.

Frente a ellos estará un Racing de Ferrol que, aún invicto, es además el equipo menos goleado de la categoría. “Quieren jugar mucho por dentro”, ha explicado el zaguero, aunque ha recordado que “estamos haciéndolo bien” y que, a lo largo de la semana, estudiarán al rival para “prepararnos bien, enfrentarlos el sábado y ganar el partido”. El Córdoba CF, por su parte, es el segundo equipo menos goleado, hecho en el que Gudelj, como central, ha tenido una gran influencia. “Está claro que es muy importante dejar la portería a cero, especialmente en esta liga”, ha remarcado, además de añadir que “estamos dándolo todo cada partido para dejar la portería a cero”. Por otro lado, ha recordado que “no defienden solo los cuatro jugadores de la defensa, sino que lo hace todo el equipo. Los once tienen que defender, y eso empieza desde arriba. Creo que lo estamos haciendo bien y vamos a seguir trabajando en ello para seguir con la portería cero”.

Además, también ha analizado el nivel de la Primera RFEF, superior al visto durante la pasada campaña en Segunda RFEF, aunque ello no reste méritos a los números cosechados por los de Germán Crespo en la temporada anterior. “Sí que se nota el cambio”, ha confesado, añadiendo que “todos los equipos son más fuertes, el ritmo es más rápido y hay mejores jugadores con mejores cualidades individuales”. De esta manera, ha reincidido en que “sí que se nota el cambio”, aunque también ha recordado que “estamos haciendo una temporada muy buena, y tenemos que seguir así”.

Cuestionado sobre las rotaciones en la defensa, tan presentes también en el resto del equipo, el neerlandés ha explicado que “estamos rotando también mucho en los entrenamientos”, y que ello provoca que “todos nos sintamos bien con cualquier jugador”. “Está bien eso. Yo me siento cómodo con cada jugador con el que juego”, ha añadido. Su posición, en el centro de la zaga, ha sido fija durante toda esta temporada, después de alternarse la pasada campaña con el lateral izquierdo. “Me siento central, y esa es la posición donde estoy más cómodo y donde quiero mejorar y jugar”, ha asegurado, remarcando que “ahora mismo estoy jugando de central, me siento bien y cómodo, y estoy mejorando. El año pasado por las bajas tuve que jugar en el lateral, y donde me ponga el míster voy a dar el cien por cien, pero en el puesto de central es donde más cómodo me siento”.

Por último, 'Dragi' Gudelj también ha hablado sobre su dorsal, el '8', un dorsal con mucha historia y simbolismo en el Córdoba, así como en la vida del propio jugador. “Para mí, el '8' es mi número favorito desde pequeño, es especial para mí”, ha explicado. Cuando llegó a Córdoba, le tocó jugar con ese número, rememorando así su infancia, ya que “siempre he jugado de niño con el '8', mientras que en el fútbol profesional no”, hasta que llegó a El Arcángel. Un simbolismo que, sin duda, afianza la fructífera relación entre un Gudelj y un Córdoba que han congeniado de tal manera que el serbio-neerlandés ya es uno de los principales pilares defensivos del conjunto blanquiverde.