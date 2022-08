González Calvo: “Sería surrealista que se aplace la jornada”

¿Se jugará o no se jugará la próxima jornada en el Grupo I de Primera RFEF? Todas las alarmas saltaron durante la noche del martes cuando El Partidazo de la Cadena COPE advirtió de que la Real Federación Española de Fútbol se estaba pensando en aplazar la siguiente cita liguera en el grupo del Córdoba CF dentro del tercer escalón del fútbol nacional gracias a la incomparecencia del Dux Internacional de Madrid y a la posible inclusión del Talavera por los problemas económicos del equipo madrileño. Aun así y en la entidad blanquiverde, reina la calma. De hecho, el propio presidente del Córdoba CF, Javier González Calvo, ha aprovechado la presentación de la renovación del acuerdo con San Rafael Motor BMW para admitir que, en su opinión, sería “surrealista que por un partido que no se vaya a jugar toda una jornada”.

El Córdoba CF, un año en lo más alto

Saber más

Tajante se ha mostrado un dirigente que cree que esta posible suspensión sea únicamente “un comentario que se hace”. “Como cada uno es libre de decir lo que le parezca en este país, que me parece bien, pero no creo que se suspenda por esto. La semana pasada ya pidió la suspensión el Deportivo de La Coruña y no se concedió. ¿Por qué se va a suspender en esta? Si no juega el Dux, pues será el Talavera. El domingo a las 19:30 estaremos disfrutando de un buen partido ante un rival difícil”, ha añadido un González Calvo al que no le importa el número de equipos que componga el Grupo I. “Si es en igualdad de condiciones, me da igual 19 equipos que 20. Siempre y cuando todos compitamos desde cero. Me da igual. Un viaje menos que significa algo, pero si tenemos que ir a Talavera, iremos y no pasa absolutamente nada”.

Por otro lado, el presidente del Córdoba CF ha reconocido, a título personal, la labor que la RFEF está realizando con este asunto, aunque ha admitido un poco de retraso en sus decisiones. “Tarde, pero es acertado lo que está haciendo. Si un equipo no puede cumplir con los requisitos, desciende directamente de categoría o dentro de un año y entra un equipo que cumpla con esos requisitos. Es un poco desconcertante, no por esta jornada porque se va a jugar, porque no sabemos el horario de la siguiente. Cuanto más se acerca la fecha del partido, más coste tiene a la hora de realizar el viaje. Tendremos que coger el avión para Vigo y cuanto más tarde, más nos costará” (Esta comparecencia se hizo minutos antes de conocer la hora y el día del partido ante el Celta de Vigo B).

Un mercado y una campaña de abonos prósperos para el Córdoba CF

Mientras tanto, la Primera RFEF no es lo único que concierne a la actualidad del conjunto blanquiverde. En primera instancia, el mercado estival ha sido todo un éxito y así lo ha reflejado el resultado de la primera jornada. Una confección de la plantilla que se cerró con meses de antelación y en el que el propio Javier González Calvo asegura que el club está contento por dicha planificación y que pasarán tranquilos estos últimos días de ventana de incorporaciones. “No vamos a hacer absolutamente nada. Solo estamos pendientes de una única ficha para el filial que está prácticamente hecho. Samu Delgado se lo está pensando porque tiene que pensar en lo que le pueda venir de si se puede recuperar bien o no y el club lo va a apoyar hasta el final. Si se puede quedar en el filial, pues estupendo, pero si no es así, pues tendrá que venir otro jugador. En el primer equipo estamos tranquilos desde el 30 de julio y deseando que llegue el domingo para jugar de nuevo”.

Asimismo, el poderío ofensivo que ha mostrado Antonio Casas con ese tanto de ensueño ante el Unionistas de Salamanca es un beneficio también para el Córdoba CF. “Si los mete de otras maneras, también está bien. Al final es una publicidad gratuita para el club que uno de nuestros jugadores esté paseando sus goles por España y el mundo. Si no los mete Antonio Casas, que los meta otro. Metimos cuatro goles y cuatro jugadores diferentes. Creo que hay cosas por mejorar, pero el equipo sigue en la misma línea de juego. Aun así, viene el segundo y siempre que venía el segundo el año pasado disfrutábamos de un buen partido”.

Entretanto, el Córdoba CF también puede estar orgulloso por la masa social que ha conseguido enganchar tras el ascenso logrado durante la pasada temporada. “En esos 12.200 abonos ya van incluidos el de las empresas, pero también te digo que las empresas solo tienen 650 abonos. Cuando estaba viniendo, había cola en las taquillas y no era para sacar entradas. Ayer tuvimos 50 abonos, el lunes 48... En teoría el viernes cerramos la posibilidad de abonarse pero no es así. Ahora necesitamos que la gente de taquillas se cojan una semana de vacaciones porque se la merecen, pero quien quiera abonarse después, lo podrá hacer. No vamos a decir a nadie que no se abone. Esto es para disfrutarlo todos y quien quiera formar parte de esto, pues que se anime”

El pliego de El Arcángel, protagonista en las próximas semanas

Por otro lado, el tema de la cesión de El Arcángel también volverá a escena en un espacio breve de tiempo con las alegaciones que el Córdoba CF presentará antes de que se cierre el plazo estipulado por el Ayuntamiento de Córdoba. “Están prácticamente hechas. Tenemos hasta el seis y creo que las presentaremos el cinco. Como he venido diciendo, hemos estado poniendo en conocimiento este tema con nuestros abogados y arquitectos de Madrid y a ver si entre todos podemos finalizar lo que tengo a mis espaldas. Hay buena disposición por parte de todos. Durará un tiempo porque ahora las alegaciones tienen que analizarlas. Nosotros lo único que pedimos es que sean coherentes, que se ajusten a lo que realmente hay y que hagamos algo bonito, no queremos hacer algo provisional. Tenemos que hacer algo del que la ciudad de Córdoba presuma. Queremos un estadio en el que podamos disfrutar cada semana de fútbol y de entretenimiento. Tenemos un espacio en el que nuestro público pueda disfrutar de un estadio moderno donde la gente eche un día de fútbol, que venga a las 12:00 con sus niños y puedan pasar el día hasta ver el fútbol y disfrutar del Córdoba CF por la tarde o noche”.

La presentación del acuerdo con San Rafael Motor BMW, el motivo de la comparecencia

Por su parte, el motivo de la comparecencia pública de Javier González Calvo ha sido la renovación del acuerdo con San Rafael Motor BMW y su gerente, Ángel Fuentes, ha admitido que es un honor realizar esta colaboración. “Renovamos la colaboración del concesionario Rafael Motor de BMW en Córdoba capital y provincia con el Córdoba CF. Estamos cambiando los vehículos que están disfrutando durante unos meses atrás. Desde mañana, vamos a regalar un abono a nuestros cincuenta primeros clientes en una grada que se denominará San Rafael para que puedan disfrutar esta temporada. Estamos convencidos que va a ser una temporada de éxito y podamos disfrutar del segundo ascenso. La temporada pasada fue un honor colaborar con el club y patrocinarlo y esta no va a ser menos”, ha culminado.