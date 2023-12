Givova comienza a vender las camisetas del Córdoba CF a un precio inferior

Un nuevo capitulo más en un tema que nunca deja de sorprender tanto a la afición como al propio club cordobesista. Y es que, esta vez y después de enviar un paquete con bastante material de esta temporada a un establecimiento del Paseo de la Victoria, la marca de ropa italiana Givova ha anunciado a través de sus redes sociales que venderá una remesa de la primera, segunda y tercera equipación del Córdoba CF de esta campaña regular a un precio incluso más barato que la que ofrece la entidad blanquiverde en sus dos tiendas oficiales.

Esto ha hecho que exista mucho revuelo entre los aficionados cordobesistas en redes sociales porque ya es un nuevo capítulo en una historia que parece no tener fin en un futuro a corto plazo, aunque el Córdoba CF ya no vestirá esa marca a lo largo de la próxima temporada. Aun así, Givova ha realizado una serie de acciones muy controvertidas como no dar la ropa a la primera plantilla blanquiverde hasta la cuarta jornada del campeonato regular, no ofrecer stock a la tienda oficial para que sus hinchas puedan adquirir el merchandising, entregar material a un establecimiento no autorizado y ahora, incluso, vender una tercera equipación que no ha tenido disponible nunca la institución califal a un precio más barato.

Por tanto y según fuentes confirmadas por este periódico, el Córdoba CF volverá a tomar acciones legales contra la marca italiana y desde el club se muestran profundamente consternados con un Givova que solo ha generado problemas desde su firma hace tres años, acrecentando estos conflictos durante esta temporada hasta tal punto de que vendan una equipación no disponible en el club blanquiverde a un precio menor.