Germán Crespo: “Nos vamos con un sabor agridulce”

Un empate que podría haber sido más por el transcurso del partido. El Córdoba CF tenía ante sí uno de los mayores retos de toda la temporada y posiblemente el partido más complicado como visitante, ya que visitaba al Cacereño, segundo clasificado del Grupo IV, en el Estadio Príncipe Felipe. Aun así, la entidad blanquiverde llegaba a territorio extremeño con la necesidad de vencer si quería asegurar el ascenso matemático a lo largo de la semana que viene en El Arcángel ante el Villanovense, aunque, para ello, debía vencer antes al conjunto dirigido por Julio Cobos y no fue posible. El cuadro local pudo imponer las tablas en el electrónico merced a un tanto de José Ramón desde los once metros y dejó sin tres puntos a unos chicos de Germán Crespo que aún tienen la posibilidad de certificar su promoción a Primera RFEF durante la siguiente semana. Aun así, el técnico nazarí compareció ante los medios de comunicación una vez terminado el choque para admitir que “ojalá” se consiga esa plaza en la tercera máxima categoría cuanto antes.

Por un lado, el preparador nazarí ha realizado un pequeño análisis de la contienda donde ha destacado que se han enfrentado “los dos mejores equipos del Grupo IV” y así se ha demostrado sobre el Príncipe Felipe. “Ha sido un partido bonito para el espectador, con dos equipos que en todo momento han querido ir a por los tres puntos. Han habido varios partidos dentro del mismo partido: de ida vuelta, donde los dos equipos donde hemos querido tener el balón, cuatro goles, penaltis... Creo que más no se puede pedir. Estaban los dos equipos que mejor están haciendo las cosas durante esta temporada y nos vamos con ese sabor agridulce porque estábamos cerca de la victoria, pero en frente teníamos a un rival duro y una vez más lo ha demostrado”.

Mientras tanto, Germán Crespo ha subrayado que el equipo ha “pecado de alevines” en el último gol del Cacereño por una acción de Puga que ha sido el elegido por el técnico blanquiverde para paliar esa rápida ofensiva por banda extremeña. “Sabíamos que ellos eran un equipo muy peligroso por la velocidad que tienen en banda y quizás el segundo gol hemos pecado de alevines porque Puga tiene que caerse al suelo por cómo tenía los gemelos, ha querido seguir participando y por ahí ha llegado el penalti”, añade un técnico que ha explicado el por qué su decisión. “La otra variante que teníamos era Gudelj y donde generaba más peligro el Cacereño era por la velocidad que tiene en banda. Hemos intentado igualar esa velocidad y mira que Puga es un jugador rápido, pero ha sido desbordado. Ha sido un poco buscando eso y ofensivamente sabíamos que no nos podía dar lo de Ekaitz, pero los otros partidos hemos optado por Gudelj, pero creo que le hubiera costado más”.

Por su parte, este empate hace que el Córdoba CF pueda celebrar el ascenso de categoría en diferido a lo largo de la próxima semana y siempre y cuando el Cacereño pierda su encuentro ante el Montijo del próximo domingo y que la entidad blanquiverde doblegue al Villanovense el sábado. “Nos hubiese gustado ganar estos tres puntos pero todo no se puede tener. Si subimos en casa, Semana Santa... por eso hemos adelantado el partido el sábado. Yo hubiese preferido jugar a la hora de siempre, pero hemos mirado la afluencia de público. Ojalá ascendamos en casa. Me hubiera gustado ascender la semana que viene sabiendo el resultado del Cacereño, pero todo lo que sea subir me va a dar igual dónde se produzca”, asevera un Germán Crespo que ha detallado los problemas que ha tenido su vestuario horas antes y durante la contienda. “Gudelj venía de pasar una mala noche, José Cruz ha estado resfriado, Javi Flores ha chocado con un jugador de ellos y parece que solo se va a quedar en un golpe. Pro ese ritmo de partido, ha habido jugadores que le costaba seguir”, culmina.