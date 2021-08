Germán Crespo: "Nos ha faltado más tranquilidad en los últimos metros"

Una derrota que desenmascara las carencias que sufre el Córdoba CF. Los blanquiverdes, a pesar de las últimas dos derrotas, está cuajando una buena pretemporada, logrando un ritmo competitivo óptimo de cara a la primera jornada de la nueva Segunda RFEF ante el Xerez Deportivo. Aun así y como todos los participantes en este tipo de divisiones, el equipo tiene una serie de carencias que tiene que ir puliendo con el paso de los minutos disputados. Sin embargo, los califas también están mostrando una irregularidad que deja muchas dudas en la parcela cordobesista, ya que el inicio liguero está a la vuelta de la esquina y el objetivo no es otro que luchar por el primer puesto, ascendiendo así de categoría. Aun así y tras la derrota cosechada ante el Recreativo Granada (1-0) en la Ciudad Deportiva del equipo nazarí, el técnico Germán Crespo compareció ante los medios de comunicación y admitió la ausencia de decisiones correctas en los metros finales por parte de sus chicos y la escasez de contundencia defensiva a lo largo de la primera mitad.

Primeramente, el técnico nazarí hizo un balance general del encuentro, admitiendo los errores que su plantel había cometido en unos primeros 45 minutos donde el Recreativo Granada ha sido dominador de la contienda en todas sus facetas. "Durante la primera parte nos ha faltado defender porque ellos metían una variante con línea de tres centrales, otras, en cambio, salían con dos centrales y ahí nos ha costado sobre todo en la vuelta donde nos han ganado todos los rechaces. Eso unido a que hemos fallado muchísimos pases fáciles pues ha hecho que en varios momentos nos dominen el partido. Es verdad que hacía calor y que jugadores más veteranos les costaba más volver", añade un Crespo que valora el esfuerzo que han realizado sus chicos en la segunda mitad. "Hemos sabido tapar ese juego directo que nos hacían ellos y esa superioridad con el extremo. Hemos tenido más control de balón, teniendo más frescura tanto por banda como por dentro. Quizás nos ha faltado más tranquilidad en los últimos metros o finalizar con un mejor pase porque hemos tenido la de Carlos Puga, la de Meléndez y la de Luismi Redondo".

Por otro lado y como de costumbre en los últimos encuentros, el Córdoba CF ha vuelto a sufrir dos lesionados sobre el terreno de juego. Aun así, Germán Crespo espera que sea lo mínimo posible dada la cercanía del tramo liguero. "Willy ha sentido una sobrecarga y en principio no ha sentido ninguna molestia. Mientras tanto, lo de Álex -Bernal- ha sido un golpe en la rodilla, similar a lo que tenía Bernardo y esperemos que solo sea el golpe", asevera un técnico que se reencontraba con la que fue su casa. "Siempre que vuelves a Granada y al club donde he estado pues te motiva. Es un partido de pretemporada y esta temporada no voy a poder venir porque están en otro grupo. Siempre que vengo aquí es una alegría". Además, el profesional nazarí ha tenido tiempo para opinar sobre la polémica actuación del trío arbitral. "Nos podemos encontrar esto en liga, pero son cosas que en pretemporada que suelen pasar. Ese último penalti dice que no lo ha tocado y ellos mismos me han reconocido que ha habido contacto", culmina.