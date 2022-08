Germán Crespo: “Hemos generado mucho más que el rival”

Despedida a lo grande de la pretemporada en El Arcángel, con otra solida victoria ante un adversario directo en la Primera RFEF. Y además, recuperando efectivos y con cada vez más destellos de calidad de las nuevas incorporaciones. Por tanto, la satisfacción era casi plena para Germán Crespo, quien ha valorado en sala de prensa que su equipo ha hecho “un partido muy completo en todas las facetas y en todas las líneas”, con la salvedad de “ese error, una vez más, en el gol, que ha sido el único punto no positivo que hemos tenido”. Con todo, el técnico cree que “el equipo ha generado mucho más que el rival, tanto en la primera como en la segunda parte, hemos sido verticales cuando había que serlo y creo que han sido unos muy buenos treinta primeros minutos”. Con todo, Crespo vuelve a incidir en que “quizá el gol y el parón” les han hecho “un poco de daño” y es por ello que han estado “cinco minutos que no hemos sabido elegir bien, pero de nuevo en la segunda parte, el equipo ha sido muy vertical con muy buenas llegadas por banda. El equipo ha hecho méritos para que no haya sido un resultado tan igualado”.

Las imágenes del Córdoba CF - AD Mérida

Saber más

Sea como sea, pese a los triunfos, la autocrítica, y más en pretemporada, está presente también en el discurso del preparador blanquiverde, quien ha hecho hincapié en que deben trabajar en esas “pérdidas evitables”. Precisamente de una de ellas llegó el primer tanto de los emeritenses, antes del cual “estaban metidos atrás y lo habíamos hablado”, que “tenemos que aprender de eso y tenemos que jugar con el marcador. El equipo estaba siendo vertical y quería el segundo, pero eso lo tenemos que saber leer y hay momentos que cuando esté el resultado a favor y el equipo esté en campo propio, tenemos que tener tranquilidad”. Eso sí, ha puntualizado que “el campo por el calor se seca muy rápido y hace que esas circulaciones no sean tan exitosas”.

Sobre un posible exceso de euforia ante la buena dinámica del equipo, el granadino ha recordado que “las pretemporadas son para lo que son, para tener buenas sensaciones. En este caso son mejores que las del año pasado, y los resultados también, pero no tenemos que tener euforia. Hay mil ejemplos”, por lo que “nos tenemos que quedar con aprender partido a partido, intentar mejorar esos errores que hemos tenido hoy que nos han costado goles, e intentar mejorar y llegar lo mejor posible al primer encuentro. Hoy la afición se merecía un premio por el número de socios, pero el resultado es lo de menos. Me quedo con la buena sensación que ha dado el equipo sobre el terreno de juego”.

Finalmente, el técnico también ha sido cuestionado sobre la inminente marcha de Jaylan Hankins, quien “ya la temporada pasada hizo el intento de dejar el club porque el chaval creía que debía tener más minutos” y “tanto la dirección deportiva como yo hablamos con él para que aguantase”. En este sentido, “este año le dimos el rol de estar en la primera plantilla como tercer portero, pero el chaval dice que está teniendo muchos problemas emocionales, que no está comiendo ni durmiendo bien”, ha especificado, añadiendo que “le ha pasado lo mismo que al resto de compañeros que tuve yo allí. Al final terminan jugando allí porque están muy cómodos y ganan un dinero importante. Tendremos que movernos. Estoy en contacto con la dirección deportiva porque estamos obligados a traer un tercer portero sub 23”.