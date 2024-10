Fuera de casa, fuera de la Copa del Rey

Sigue negado como visitante, y en esta ocasión, sin paliativos ni excusas que valgan. El Córdoba CF no pudo avanzar de eliminatoria en su vuelta a la Copa del Rey ante un rival de Segunda RFEF como la UE Olot. El juego de los blanquiverdes fue de más a menos, y lograron ponerse por delante en la primera mitad. Sin embargo, con el paso de los minutos, el conjunto catalán fue ganando terreno en su campo hasta gozar de oportunidades para vencer a los blanquiverdes en el tiempo reglamentario. Sin embargo, ya en la tanda de penaltis, Ander Yoldi y Antonio Casas, con sus fallos, acabarían por firmar la sentencia de los califas.

Sería el Córdoba CF, como cabría esperar, quien llevase el peso del partido durante los primeros instantes del mismo. Con el estreno como titular de Jude Soonsup-Bell, y presencia blanquiverde en las gradas de Olot, los de Iván Ania saltaron al terreno de juego con la intención de ponerse cuanto antes por delante ante un rival de Segunda RFEF. No habían pasado ni cinco minutos cuando los blanquiverdes avisaron con un centro de Álex López que no llegó a encontrar a Obolskii; mientras que unos minutos después, sería Kuki Zalazar quien probase suerte con su zurda, sin peligro para Pol Ballesté.

Se cumplía el primer cuarto de hora del partido cuando llegaba la primera mala noticia de la noche. Mati Barboza, que reaparecía tras lesión, se tendía en el terreno de juego llevándose las manos a su pierna izquierda, visiblemente dolorido. Ania no dudó dos veces en dar entrada a Genaro, desplazando a Xavi Sintes a la posición de central. Esta circunstancia pareció desconcertar en cierto modo a los califas, que vieron como el Olot firmaba la ocasión más clara hasta el momento: Peñalver corría al espacio, encaraba solo ante Ramón Vila, aunque el guardameta se hacía enorme para mandar a córner el disparo del ariete catalán.

Parecía que sufría el Córdoba CF, aunque, como siempre, la mejor medicina es el gol. Así llegaría el estreno goleador de Jude Soonsup-Bell con el conjunto califal, abriendo el marcador en Olot. Robó el combinado blanquiverde en campo propio, encontró a Kuki Zalazar, y el '9' vería el desmarque al espacio del británico, cediendo así a su derecha para que Soonsup-Bell, ante Ballesté, picase mínimamente el balón para hacer el 0-1. Sentó bien el tanto a los de Iván Ania, que aun así volvieron a conceder una ocasión poco después al Olot, firmada por Del Campo y desbaratada por Ramón Vila. Con dos posibles penaltis no pitados llegaría el duelo al periodo de descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Córdoba CF seguiría a lo suyo, con un Jude Soonsup-Bell muy inspirado que lideraba a los suyos a la victoria. Así, el inglés no tardaría en presentar una nueva oportunidad para los califas, en la que él mismo robó en ataque y acabó jugada, con un disparo alto. Tras él, sería Kuki Zalazar quien lo intentase por partida doble, con dos disparos desde la frontal que no lograron percutir en las redes de la portería defendida por Pol Ballesté. Seguía y seguía buscando el gol el conjunto de Iván Ania, que finalizaría este primer cuarto de hora de la segunda mitad con otra gran oportunidad para Soonsup-Bell, tras una pared devuelta de tacón por Sintes, que volvió a marrar de cara a portería.

Con el paso de los minutos, poco a poco, la UE Olot comenzaría a asomarse en el partido. En el 67, Marc Mas avisaría con una doble intentona repelida por Marvel y Ramón Vila, que sería el precedente de lo que llegaría poco más tarde. Ania decidiría rotar al equipo y dar entrada a un Théo que otorgó otra cara al conjunto blanquiverde, aunque la relajación en defensa, personificada en Marvel, era clara. Dos fallos del jugador cedido por el Real Madrid dieron oxígeno a un Olot que se creció y, justo cuando restaban quince minutos para el final, pondría el empate en el marcador. Forés percutía por la banda izquierda y cedía atrás a un Peñalver que aparecía en el punto de penalti para fusilar a Ramón Vila.

El tanto creció aún más el orgullo de una UE Olot dispuesta a doblegar a un rival de superior categoría como el Córdoba CF. Théo, por su parte, fue la única nota positiva del conjunto blanquiverde en estos últimos minutos, ciertamente diluido tras los cambios. La salida del campo de Jude Soonsup-Bell ciertamente perjudicó a los califas, que vieron como los locales le asediaban. Así, Ramón Vila salvó a los suyos en el 83 con un buen pie abajo; que posteriormente refrendaría Xavi Sintes despejando bajo palos un tiro de Chema Moreno. Así, ya en el tiempo añadido, el Olot tendría la más clara del partido, con un remate de Ayala tras córner que se estrellaría contra el larguero del Córdoba CF.

El duelo se iría a lo que menos le interesaba al conjunto de Iván Ania: la prórroga. Con el duelo ante el Almería a la vuelta de la esquina, el conjunto califal debía despachar el duelo rápido, pero no fue así. Ya en el tiempo extra, los califas se recompondrían y firmarían varias ocasiones de mérito, aunque con poco criterio y ningún acierto. Ya en la segunda mitad de la prórroga -no ocurrió nada relevante en la primera- el Córdoba CF llegaría incluso a sufrir, con varias opciones tenor de un Comamala que revolucionó el duelo, y un Chema Moreno que tuvo en el último minuto la opción de sentenciar el partido. Todo quedaría listo para sentencia desde los once metros.

Era la primera tanda de penaltis en partido oficial que afrontaba el conjunto blanquiverde desde aquella interminable tanda ante el Deportivo de La Coruña. Albarrán abría la contienda con un golazo, contestado por Gonpi. Théo tampoco se quedó atrás, y Robert Costa volvía a empatar el duelo. Sin embargo, en el quinto penalti, Ander Yoldi marraría mandando su disparo a las nubes, aunque Ramón Vila lo solventaría con un paradón con el que detenía el chut de Terma. Sin embargo, sería Antonio Casas quien tomase la responsabilidad de lanzar el cuarto penalti para los suyos, y ahí aparecería Ballesté para detener el balón. Con los tantos de Chema Moreno, Jacobo y Marc Mas se confirmaría el descalabro.

Derrota inesperada y estrepitosa para el Córdoba CF en Olot, que cae a las primeras de cambio en su vuelta a la Copa del Rey. La gasolina de los califas duró lo que Jude Soonsup-Bell en el terreno de juego. Tras una aceptable primera mitad, las desconexiones en defensa y la falta de inspiración en ataque acabaron por condenar a los de Iván Ania, que se vieron condenados a disputar una prórroga en la que pudieron caer ante las embestidas de la UE Olot. Finalmente, en los penaltis, los fallos de Ander Yoldi y Antonio Casas le brindaron en bandeja de plata la clasificación al Olot, rival de Segunda RFEF.