Los ecos de la polémica: Monterrubio, Juanito y Javi Flores vieron el partido desde preferencia

El encuentro entre el Córdoba CF y el Antequera CF estuvo cargado de historias y momentos significativos, tanto dentro como fuera del césped. A nivel puramente deportivo, nada empañó un notable enfrentamiento entre dos clubes referentes en la categoría a nivel andaluz y con buena relación desde hace años. Ahí, los blanquiverdes lucieron su gran nivel de forma para superar a los malagueños en un choque que tuvo emoción hasta el final. Eso sí, la victoria, para algunos, tuvo un regusto más dulce si cabe por todo lo que rodeó al partido desde días antes. Y es que la tensión con respecto al choque comenzó a mediados de la semana anterior, cuando el propio Córdoba CF anunció que se negaba a vender las entradas ofrecidas por parte del Antequera al tener un coste de 20 euros, cuando en El Arcángel se habían puesto a un precio de 15 en lo que la entidad califa consideraba un acuerdo mutuo entre equipos andaluces, y que se respetó con el Málaga CF o el Recreativo de Huelva.

Eso levantó a su vez las voces de la afición cordobesista, que se mostró completamente a favor de la posición del club, y fueron muchas las peñas blanquiverdes que decidieron cancelar sus viajes organizados a la localidad del Torcal. No cabe duda que repercutió toda esta situación en el partido, dado que estaba prevista la presencia de más de un millar de aficionados en las gradas de El Maulí, aunque finalmente fueron poco más de 700, con lo que eso conllevaba también para la economía de los comercios locales, que habían fijado en rojo ese enfrentamiento. Es más, el presidente del Antequera calificó de “irresponsables” a la directiva cordobesa, argumentando que estaban “intentando atacar al club y señalarnos un problema con los aficionados”.

Precisamente eso desembocó en que los dirigentes blanquiverdes decidieran no acudir al palco del estadio antequerano como es habitual en cada desplazamiento. Así, durante el pasado se pudo ver a Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado de la entidad, junto a Juanito, Javi Flores y Raúl Cámara, presentes en las gradas de preferencia, tal y como adelantó el compañero de @canblanquiverde y pudo confirmar a su vez este periódico. No cabe duda que no sentaron bien las palabras del presidente malagueño, quien señaló directamente a los mandatarios cordobesistas, al indicar que habían intentado “tapar su incapacidad y no hacer bien su trabajo, pues señalar a un club como el nuestro, dice más de los que hoy día dirigen los designios del club, que de un club grande como el Córdoba CF”.

Por tanto, la directiva quiso sentarse junto al resto de aficionados blanquiverdes desplazados a El Maulí, donde además hubo cierta disputa entre la propia afición local, ya que un sector de la misma, en concreto, el de tribuna, dirigió cánticos a la hinchada blanquiverde como que “son un tiesos”, algo que fue reprochado por los presentes en la zona de animación local, al grito de “más animar y menos criticar”. Al final, desenlace feliz para un Córdoba CF que sumó de tres y sigue edificando su ambicioso reto de ascender, apagando con fútbol y goles cualquier polémica que le pueda salpicar.