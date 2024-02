El presidente del Antequera CF califica de “irresponsables” a los gestores del Córdoba CF por la polémica de las entradas

La polémica sigue adelante en torno al encuentro de este fin de semana entre el Córdoba CF y el Antequera CF, que ha puesto en el primer foco de atención el papel de los aficionados, y debido principalmente al coste de las entradas fijadas por parte del equipo malagueño, y cuya venta fue rechazada por el cuadro califa al no estar de acuerdo. La justificación del conjunto blanquiverde en su momento fue que había tratado de fijar un mismo precio para todos los partidos frente a equipos andaluces. El mismo es de 15 euros y ya se cumplió de manera recíproca ante el Málaga CF y el Recreativo de Huelva. Además, el partido de ida ante los antequeranos se marcó igualmente con ese coste. Por tanto, dado que la entidad costasoleña había decidido enviar un paquete de entradas a un coste de 20 euros, la entidad de El Arcángel rechazó las mismas y se negó a venderlas entre sus socios.

Horas después fue el propio Antequera el que habló públicamente a través de un escrito, justificando que “en ningún momento se alcanzó ningún acuerdo con el Córdoba CF para el precio de las entradas visitantes en ambos partidos”. Además, recalcó que ya había acordado previamente esos precios para partidos como los del Real Madrid Castilla, el Málaga o el del propio conjunto blanquiverde. Así, fueron muchas las peñas cordobesistas que decidieron expresar su malestar y cancelar sus viajes organizados al partido del próximo domingo en El Maulí en señal de protesta.

En este sentido, el presidente del Antequera CF, Ángel González, ha pasado este jueves por los micrófonos de 'La jugada de Córdoba' de Canal Sur, donde ha calificado como “irresponsables” a los gestores del Córdoba CF, debido a que han intentando “tapar su incapacidad y no hacer bien su trabajo, pues señalar a un club como el nuestro, dice más de los que hoy día dirigen los designios del club, que de un club grande como el Córdoba CF”. Además, ha valorado que están “entristecidos por la situación que se ha creado”, que es “bastante ficticia, artificial”.

El dirigente antequerano ha expuesto que “el Córdoba CF en ningún momento se dirige a nosotros” antes de publicar la polémica con las entradas, pues ellos sacan “las entradas el miércoles de la anterior semana y no tiene sentido sacar la polémica esta semana”, dado que lo que hace es “desviar la atención para que su afición no sepa que su directiva no hizo lo que hacen la mayoría de directivas, no tiene ningún sentido que quieran pactar un precio a posteriori de hacerlo público y no antes”. Por tanto, “están intentando atacar al club y señalarnos un problema con los aficionados, algo inaudito, y alterando un partido que nunca ha tenido riesgo”, ha precisado.

Igualmente, González ha reconocido que “hubo negociación cinco días después de que el precio fuera oficial”, cosa que para él “no tiene sentido”, insistiendo en que “el Córdoba ha dado una información a sus peñas que no es cierta, porque el Córdoba no había hablado con el Antequera”. Eso sí, también ha matizado que sí hubo conversaciones en verano, aunque no se llegó a un acuerdo debido a las diferencias y las limitaciones entre ambos estadios. “Si pactamos precios que sean las mismas entradas, no tiene sentido que un antequerano pague 15 euros por ir a un anfiteatro del campo del Córdoba a una esquina, y uno del Córdoba pague 15 por ir a preferencia baja a cinco metros del campo, no hay reciprocidad”, ha afirmado.

Finalmente, el presidente del club malagueño ha expuesto que ya hay cerca de 400 entradas vendidas en la zona de la afición del Córdoba CF, dado que la entidad, pese al rechazo del club califa, ha seguido atendiendo la venta individual, por lo que serán varias las centenas de aficionados cordobesistas presentes en El Maulí.