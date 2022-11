De las Cuevas: “El equipo tiene la ilusión de repetir lo del año pasado”

Intentando ganarse el puesto a través de buen juego y goles. Conforme los años siguen pasando, Miguel de las Cuevas continúa encontrándose muy a gusto en el césped y mantiene el rendimiento sobre el terreno de juego, poniéndole las cosas siempre muy difícil a un técnico Germán Crespo que tiene que decidir entre su figura y la de Kike Márquez para que alguno de los dos ocupe un puesto en la mediapunta. Aun así y lejos de darse por vencido debido a esta ardua competencia, el jugador alicantino están rindiendo a un gran nivel y muestra de ello son los dos goles que ha conseguido a lo largo de esta temporada. Por ello, el profesional blanquiverde ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado que, cada vez, se está “encontrando mejor como el equipo”.

Asimismo, el pupilo de Germán Crespo ha explicado que el club blanquiverde “ha arrancado bien y eso ayuda”, además de que ha agradecido la gran competencia que existe no solo en su puesto, sino que en todos. “En toda mi carrera he tenido competencia y eso te hace mejorar. De eso se beneficia el grupo”, añade un De las Cuevas que no se preocupa por los posibles contratiempos físicos que pueda sufrir. “El tema de las lesiones le pasa a todo el mundo, forma parte del fútbol. Hay años que tienes más problemas que otros, pero no es tema de cansancio mental. Las lesiones llegan y hay gente que juega poco y se lesiona. Me siento bien, con confianza, tranquilo y esperando la oportunidad que este entrenador siempre te la da. No tenemos la misma acumulación de partidos que el año pasado pero si jugamos más, pues mejor”.

Por otro lado, la semana para el jugador alicantino ha sido especial, ya que ha sido premiado como el futbolista más destacado del Grupo IV en la Segunda RFEF gracias a los reconocimientos que otorga la Asociación de Futbolistas Españoles. “Para mi es un honor. Es un premio que damos los jugadores y eso lo hace más especial. Darle las gracias a mis compañeros y a los demás equipos que me votaron. Siempre es bonito recibir cosas y el año pasado fue un año increíble a nivel grupal e individual”. Entretanto, De las Cuevas ha recalcado lo difícil que es conseguir los resultados que está cosechando el primer plantel blanquiverde. “Vamos líderes y yo me pondría un sobresaliente. El equipo está arriba, en una competición exigente. Yo quiero disfrutar del camino y, desde la llegada de Germán, el equipo tiene una buena dinámica. Tenemos que intentar ganar el domingo en un campo complicado como es el del Ceuta, que no han empezado muy bien pero que ya no pudimos ganar el año pasado. Yo me marco llegar a Navidad estando ahí arriba para irnos de vacaciones líderes y afrontar la segunda etapa de la competición estando arriba”.

Siguiendo en esta misma línea, Miguel de las Cuevas recuerda que “repetir lo del año pasado es prácticamente imposible” porque ese plantel pudo batir “todos los récords y el equipo ganaba muy bien todos los partidos”, aunque, en la actualidad, el Córdoba CF “sigue compitiendo bien, contra rivales incluso más fuertes”. “El equipo tiene el objetivo de entrar en play off, de momento estamos ahí y no nos queremos bajar. El equipo tiene mucha hambre, mucha ilusión de repetir lo del año pasado. Tenemos que mirar cada partido y si hacemos las cosas como las estamos haciendo, estaremos arriba”. Además, el futbolista blanquiverde ha hablado de esa presión que tiene el líder de la clasificación jornada tras jornada. “Cuando estaba en Primera División y jugabas contra Madrid, Barcelona o incluso Atlético de Madrid cuando iba primero y querías ganarles. Ganar al líder siempre te da un plus y nosotros vamos con esa presión que es bonita. Yo prefiero estar arriba que abajo y ya sabemos manejar esa presión del año pasado”.

Por su parte, el jugador alicantino se ha referido al próximo encuentro ante el Ceuta, sabiendo que este duelo será “muy exigente”. “Les va la vida en ese partido porque se van a meter en un problema. Las primeras jornadas no pudieron jugar en su campo y por eso tienen menos puntos de los que se merecen. Nosotros vamos con confianza y con la idea de ganar. El partido dirá, pero el equipo está confiado en ganar ante un rival complicado”. “Los primeros partidos no jugaron en su estadio, que es un campo muy complicado y nos va a venir bien que el campo está espectacular, en buen estado. A nosotros nos irá bien por el fútbol que practicamos. Ellos darán un poco más de intensidad, pero nosotros sabemos competir en todos los campos”, ha culminado.