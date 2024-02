El Córdoba CF y un paso al frente en Ceuta

Una batalla más, pero no la última. De hecho, la importancia de los partidos que restan se miden por la cantidad de jornadas que quedan, no por el simple hecho de enfrentarse a un equipo u otro, aunque sí es cierto que hay duelos marcados en el calendario por su dureza, como es el caso de este mismo fin de semana. Y es que el Córdoba CF viaja este domingo al Alfonso Murube para enfrentarse a la AD Ceuta en una contienda que puede decidir el devenir de los blanquiverdes en esta segunda vuelta: si conformarse con el play off o ilusionarse por alguna de las dos primeras posiciones.

Por un lado, el Córdoba CF puede dejar claras sus credenciales para tratar de luchar por el ascenso directo a Segunda División, gracias, en parte, a la regularidad mostrada en los últimos 16 partidos, donde solo ha conocido la derrota en una ocasión. Aun así, ese paso adelante tiene en cuenta muchos más factores que únicamente los resultados, ya que la escuadra blanquiverde tiene una filosofía clara que la ha ido plasmando durante el paso de las jornadas, creciendo bajo el mando del técnico Iván Ania, aunque ahora tienen el claro desafío de que no decaiga esta dinámica positiva.

Y para ello, el entrenador ovetense puede contar con casi la totalidad de la plantilla nuevamente después de un tramo de la temporada donde las bajas han mermado -y de qué manera- el rendimiento de un plantel que notaba la poca competencia y los pocos efectivos en el día a día de los entrenamientos. Aun así, Adri Castellano será la única ausencia de una convocatoria en la que Mati Barboza será el único representante del filial, por lo que Iván Ania tendrá una ardua tarea para componer el once más competitivo y buscar una victoria ante un rival nada sencillo.

La AD Ceuta, por mucho que su situación en la tabla clasificatoria marque una cosa, es uno de los equipos referencia de este Grupo II de Primera RFEF y, de hecho, durante la pretemporada varios le colocaban como un plantel fijo en play off, aunque, sin embargo y gracias en parte a la marcha de Rodri en el pasado verano, su potencial decayó hasta tal punto de que, actualmente, están a siete puntos de la promoción.

Aun así, el cuadro ceutí es una de las plantillas que podrían dar el salto en esta segunda parte de la temporada, más aún después de la incorporación de un Rodri que no tuvo el protagonismo esperado en Murcia. Así las cosa, el conjunto dirigido por José Juan Romero demostró todo su potencial en Castalia, siendo el único equipo en puntuar como visitante ante el CD Castellón, queriendo hacer bueno el empate este domingo recibiendo a un Córdoba CF que puede dar un paso al frente y dar un golpe encima de la mesa para que la ilusión se dispare. A lo bajini como dirían algunos.