El Córdoba CF mejora su apuesta económica con la primera plantilla

Desde el aterrizaje de Antonio Fernández Monterrubio en el Córdoba CF allá por el mes de mayo, una de las líneas principales marcadas por el nuevo consejero delegado blanquiverde era la de apostar lo máximo posible en el verde, es decir, que la entidad invirtiera todo lo que pudiera en la primera plantilla, en definitiva, el valor principal del club. Un proceso que debe ir edificándose poco a poco, aunque ya parecen ir surgiendo los primeros brotes verdes de esa nueva planificación. En efecto, este miércoles tuvo lugar una comparecencia pública muy esperada en el entorno califa, puesto que Juanito y el propio Monterrubio hicieron balance del mercado de fichajes, además de repasar otras cuestiones de actualidad. Y entre ellas, cómo no, estaba el presupuesto de cara a la campaña 2023-24, el cual se mantiene con respecto al curso anterior, despejando cualquier duda sobre posibles recortes económicos desde Baréin. Eso sí, el CEO blanquiverde subrayó una cuestión especialmente reseñable en lo que él considera una “redistribución” de la financiación del club.

Y es que Monterrubio no quiso desvelar la inversión concreta que se ha realizado en la primera plantilla cordobesista, una que ha sufrido una importante remodelación estival, con cambios en “el 70% del equipo”, ya que han llegado “once nuevos”, además de “dos que han subido del filial, una renovación y siete que continúan”. La línea estratégica con respecto a los rivales es la razón por la que el consejero delegado no ha querido dar a conocer la cifra exacta, aunque ha reconocido que han “gastado un 10% más de nuestros recursos, y creo que debemos gastar más en la primera plantilla”. De hecho, expuso que “en el fútbol profesional se habla de no más del 70%, porque el fair play y el control económico de LaLiga lo prohíbe”, aunque admite que “en torno al 60% sería razonable” y que el Córdoba CF está “en el 40 y algo”.

Asimismo, afirmó que “en una temporada no podemos cambiarlo todo. Además del gasto directo en plantilla, también hemos hecho gastos en el entorno de la primera plantilla, como es el caso de salud y bienestar. El mayor presupuesto no significa que seas el primero de la clasificación, pero ayuda. Y en esa línea estamos trabajando. El Córdoba CF es muy fuerte en algunas cosas, pero no tanto en otras”.

Por tanto, queda claro que la entidad ha virado su rumbo hacia una apuesta decisiva por esa primera plantilla, que dispone ahora de más recursos, pese a que es más corta que el año pasado, habiéndose reducido de 24 a 21 fichas. En este sentido, como se ha dicho, se desconoce el presupuesto real invertido, aunque, según los datos aportados por el portal especializado Transfermarkt, el valor estimado del plantel blanquiverde de cara a la temporada 2023-24 estaría en unos 6,05 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al curso anterior, puesto que dicha web valoraba al equipo cordobés que inició la campaña anterior en 5,62 millones. Menos piezas, pero más importantes en su cuota de mercado.

Finalmente, Monterrubio ha especificado también que el Córdoba CF debe andar “entre el cuarto y el sexto escalón de la categoría” de mejores presupuesto e inversión en plantilla. Y el citado portal posiciona a los blanquiverde en sexto lugar del Grupo II, aunque “las diferencias tampoco son grandes. A partir del ocho o el nueve, sí hay muchísimas diferencias”. Entre los adversarios de su mismo grupo que superarían a los califas en valor de mercado estarían el Real Madrid Castilla (17,33 millones), Málaga CF (10,90 millones), UD Ibiza (7,65 millones), Real Murcia (7,45 millones) y Castellón (6,28 millones).