El Córdoba CF hace balance de un mercado “satisfactorio”, aunque con ciertos lunares

Amplio y extenso análisis del mercado y de la actualidad general del Córdoba CF. La comisión deportiva blanquiverde, encabezada por Antonio Fernández Monterrubio y Juanito, ha comparecido este miércoles en sala de prensa para desgranar los aspectos principales que atañen a la entidad, una vez culminado un mercado de fichajes con el que quedan “contentos” y “satisfechos”, aunque el propio CEO del club puntualiza que “ha sido raro, complicado”, ya que “el fútbol se mueve en cascada y, si hay pocos movimientos arriba, en Primera y Segunda, sobre todo en liga española, que es donde tenemos más capacidad, aunque también hemos mirado fuera, nos caen pocas cosas a Primera RFEF”.

Igualmente, Fernández ha querido destacar en primer lugar que han hablado durante los últimos meses con “multitud de jugadores”, pero hace hincapié en que “los mejores son los nuestros”. Además, la dirección deportiva ha completado una etapa estival que tenía una hoja de ruta dibujaba por cuatro puntos principalmente. El club quería reducir la plantilla y se ha pasado de 24 a 21 fichas, especificando Monterrubio que han modificado “el 70% del equipo, once nuevos, dos que han subido del filial, una renovación y siete que continuan”; bajar la edad media de la misma; disponer de un equipo más físico, más “alto en algunas posiciones”, por lo que “ha entrado mayor músculo”; y el hecho de tener menos fichas les permitía concentrar de una forma más importante la cantidad económica, donde “hemos subido más de 10 puntos nuestros recursos en el primer equipo”.

Así, antes de entrar en el turno de preguntas, el consejero delegado ha dejado claro que buscaban “jugadores comprometidos, convencidos de querer venir” y que no han “entrado en subastas, no por una cuestión económica, sino conceptual. Si no nos ves como la primera opción, no hay problema, vete a otro sitio”. Por su parte, Juanito ha especificado que “la plantilla está compensada, hay jugadores muy polivalentes. Tenemos un equipo joven y con ambición”.

Decepción de la afición tras el mercado de fichajes

“Respetamos todas las opiniones. Como corriente existe, pero no creo que sea generalizada. Nosotros hemos manejado primeras opciones. Sabemos que había opciones con más nombre, pero eso no quiere decir que ese jugador sea idóneo.

Hemos hablado mucho con Fede Vico, pero es un jugador con unas características y con multitud de ofertas. Tenemos que ser conscientes de que estamos en Primera RFEF. Estamos convencidos de lo que hemos hecho. Ya veremos al final si hemos acertado, seguramente en algunos nos habremos equivocado, pero pensamos que tenemos buen equipo para luchar por los objetivos.

El mercado estaba como estaba. Podíamos esperar hasta un determinado momento, y ya sobre el final, viendo que no se iba a producir nada que nos mejorara ostensiblemente, decidimos hacer los últimos movimientos y salió bien. Podría haber salido alguien el último día que nos mejorara, pero no pasó. Pero tampoco estábamos buscando eso.

Había jugadores de dos tipos: los que estaban esperando ofertas de Primera, que muchos han acabado en Segunda, y los de Primera RFEF que estaban esperando ofertas de Segunda, y han acabado en Primera RFEF. Nosotros tenemos que buscar el equilibrio. Estamos contentos“.

Remanente de tesorería tras el mercado

“Ha quedado remanente. Esperemos que no tengamos que utilizarlo, sería la mejor señal, y que en enero haya 100% de acierto, que será altamente improbable. No es cuestión de recursos, sino de línea de trabajo y luego una cuestión de mercado. Nosotros no podemos inventar los jugadores, pero no hemos consumido todos los recursos”.

Presupuesto de la primera plantilla

“No se puede decir por muchas razones, la principal estratégica con nuestros con rivales. Hemos gastado un 10% más de nuestros recursos, y creo que debemos gastar más en la primera plantilla.

El mayor presupuesto no significa que seas el primero de la clasificación, pero ayuda. Y en esa linea estamos trabajando. El Córdoba CF es muy fuerte en algunas cosas, pero no tanto en otras.

En el fútbol profesional se habla de no más del 70%, porque el fair play y el control económico de LaLiga lo prohibe. En torno al 60% sería razonable y estamos en el 40 y algo. En una temporada no podemos cambiarlo todo. Además del gasto directo en plantilla, también hemos hecho gastos en el entorno de la primera plantilla, como es el caso de salud y bienestar. Debemos de andar entre el cuarto y el sexto escalón de la categoría. Las diferencias tampoco son grandes. A partir del ocho o el nueve, sí hay muchísimas diferencias“.

Presupuesto global del club

“El presupuesto básicamente es el mismo. No se ha reducido. Estamos redistribuyendo. Queremos recortar gastos en determinadas áreas y también buscamos ingresar más. Espero que al final de la temporada sea mayor”.

Última opción de fichar a un sub 23

“No se intentó. Estábamos atentos a cualquier posibilidad, pero la opción de sacar a un jugador senior no nos la planteábamos. Exploramos las vías de algún sub 23 que nos pudiera mejorar, sobre todo en el puesto de ataque. Si nos daba algo diferente, estaríamos preparados, pero el mercado no ofreció esa posibilidad.

Fichas senior para el tercer o cuarto central

“Nuestro concepto de plantilla no es diferenciar entre senior y sub 23. Viene el jugador que más puede aportar al Córdoba CF. Si entendiéramos que el sub 23 puede ser mejor que el que venga, en este caso Carlos (García), hubiéramos hecho ese movimiento, pero considerábamos que los sub 23 no nos mejoraban tanto.

En la delantera, traernos a un jugador ya mayor, estaba el problema de jugar o no jugar. Y no queríamos eso. El año pasado cometimos el error de traer jugadores que ocuparan ese rol“.

Demora en los fichajes

“De los ocho que han jugado los dos primeros partidos y que estaban de la pasada temporada, siete tenían propuestas para marchar. A veces no vemos lo bueno que teníamos. Lo del año pasado fue más un problema mental, pero los jugadores que ya estaban son muy válidos para la categoría”.

Cómo definir la plantilla del Córdoba CF

“Nosotros lo primero que hicimos fue el entrenador y luego vinieron los jugadores en cascada. Hacemos el equipo en torno a la figura del entrenador. Otros equipos, como Ibiza o Castellón, tienen unos jugadores que van definidos al modelo de juego, nosotros no. Estamos contentos al 100% con la plantilla que hemos hecho”.

Problemas con Givova

“El tema está en manos de los servicios jurídicos del club. No las hemos recibido. Parece ser que estarán pronto, pero hasta que estén aquí y me digan que todo esté correcto… estoy deseando que lo podamos comunicar.

Vamos a obligar a Givova a que cumpla su contrato, aunque sea mal. Las camisetas no se fabrican en un rato. Ya hay que empezar a trabajar para la próxima temporada. Siento no ser concreto, pero los contratos tienen cláusula de confidencialidad. No sé dónde va a terminar esto (continuar con Givova)“.

Postura sobre el caso de Luis Rubiales Rubiales

“Me parece lamentable, después de un exitazo deportivo tremendo, que se esté hablando 20 y tantos días después de un espectáculo bochornoso, que no debería haber ocurrido. A eso le añadimos que en Córdoba se va a disputar el primer partido de las campeonas del mundo, y que estemos hablando de otra cosa y no homenajeando a esas jugadoras.

No hemos considerado oportuno posicionarnos públicamente. Es un tema que nos afecta, pero indirectamente. Es obvia cuál es la postura. No es de club, sino de sociedad, afortunadamente“.

Actualidad de la campaña de abonados

“Vamos a emitir datos oficiales proximamente. Estamos por encima de 12.600, lo cual parecía difícil cuando vinimos a presentar la campaña. Ninguno lo creíais. Yo lo pensaba porque me lo decía la gente. La afición ha respondido de manera magnífica, igual que respondieron un viernes de agosto en el partido de presentación.

En el partido de Ibiza hubo buena entrada siendo agosto, y estoy seguro que en el partido contra el Linares tendremos una magnífica entrada, y espero que sea ya con las camisetas. Agradezco en nombre del club la confianza de nuestros abonados.

Avance de la cesión de El Arcángel

“Vamos avanzando. Ha habido reuniones entre los máximos responsables de ambas entidades, y luego también reuniones técnicas, del tema jurídico, y la próxima semana esperamos poder concretar otra reunión de tema jurídico. Tanto Ayuntamiento como el club tenemos muchas ganas de comunicar, pero cuando lo hagamos, que tengamos algo que comunicar”.