El Córdoba CF y Gudelj: año uno de una nueva vida

La historia que nadie quiso contar en su día. Hace cosa de un año que El Arcángel vivió la mayor pesadilla en la historia reciente del Córdoba CF, y seguramente, uno de los momentos más duros de todos los años de existencia de la entidad cordobesista. Los miles de aficionados blanquiverdes presentes aquel día en el feudo califa no querrán recordarlo, aunque no cabe duda que quedará para siempre como un episodio inolvidable por lo amargo del mismo.

Corría el minuto 10 del encuentro correspondiente a la vigésimo novena jornada de liga en Primera RFEF. Un sábado 25 de marzo, en el que el Córdoba CF se medía al Racing de Ferrol, cuando el tiempo se paró por completo durante unos instantes en el estadio cordobés. Dragisa Gudelj se desvanecía sobre el terreno de juego. Su corazón se detuvo durante unos instantes y el todos los presentes se encogió al mismo tiempo. Al final, como ya se sabe, la rápida actuación de los servicios médicos permitió al central volver a la vida, e incluso, se levantó un tanto desconcertado y pidiendo jugar.

La sensación tras aquel momento fue tanto de alivio por la reanimación, como de desconcierto por lo que hubiera podido pasar, así como por el futuro de éste. Y es que ahí empezó una nueva vida para el jugador serbio-neerlandés que, tras pasar varios días ingresado, el 31 de marzo fue intervenido y se le implantó un desfibrilador automático. De ahí hasta final de temporada se mantuvo al margen del equipo, recuperándose en su casa junto a su familia, aunque con la firme idea de regresar a la práctica del fútbol.

De hecho, sería unos de los “fichajes” más aplaudidos para esta nueva campaña 2023-24. El capitán volvía a escena y lo hizo como titular indiscutible desde el arranque del curso. Un total de 15 partidos ha disputado el jugador a lo largo de esta temporada. De la primera jornada a la décimo quinta, cuando de nuevo la pesadilla apareció sobre el verde, ya que Gudelj tuvo un nuevo episodio de parada cardíaca a la media hora del choque en Melilla. El desfibrilador automático fue lo que en ese momento le salvó otra vez la vida y fue sustituido y trasladado al hospital superada la media hora de encuentro.

Eso fue el pasado 3 de diciembre, y desde entonces no ha vuelto a vestirse de corto. Ese día comenzó a gestarse una nueva decisión vital a tres partes entre el club, los servicios médicos y el propio futbolista. La cuestión estaba en sí continuar o parar de jugar. A mediados de enero, el Córdoba CF notificó la baja hasta final de temporada de Gudelj “priorizando su salud y bienestar”, el cual, no obstante, continúa ligado a la entidad, que en ningún momento le ha dejado de lado en este complejo proceso. Incluso se le ha visto por El Arcángel en no pocas ocasiones. Así, este lunes se cumplió un año de esta nueva vida para el futbolista que aún tiene por delante un extenso periodo para debatir su futuro. Todo está en el aire, aunque la cuestión vital deberá primar por encima de todo.