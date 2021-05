Los jugadores del filial, preparados para dar el salto

Tras el descenso a Segunda RFEF, finalizan -por el momento- una época de grandes dispendios y presupuestos altos para el Córdoba CF. La bajada a la cuarta categoría, en cualquier caso, dará salida a jugadores con cierto caché que no han dado el nivel para reciclar al vestuario y, a la vez, regenerarlo con hambre competitiva. Dicho punto no se podría buscar fuera. Así, los jugadores del filial blanquiverde estarían ante su oportunidad de oro de promocionar al primer equipo. Su rendimiento en la temporada 2020-21 podría provocarlo.

En la presente campaña, hasta siete jugadores -ocho si se cuenta a Del Moral, ya con ficha del primer plantel- del equipo dependiente han disputado minutos en partidos oficiales. Son los casos de Luismi Redondo, Visus, Julio Iglesias, Meléndez, Carlos Puga, Diego Domínguez y Núñez, que han tenido protagonismo, sobre todo, en el último tramo de Pablo Alfaro en el banquillo cordobesista y en el siguiente de Germán Crespo. Para la próxima temporada, en principio, se podrían contar con todos ellos para una subida al primer equipo en Segunda RFEF, si bien el madrileño Visus está cedido por el Real Betis. En un futuro próximo de vacas flacas, el filial está más que preparado para dar el salto.

Aun así, es pronto para dirimir su situación; al menos, hasta que termine el curso oficial del B. Y es que el equipo de Germán Crespo, a pesar de que no jugará el play off de acceso a la Segunda RFEF, todavía tiene que jugar un encuentro aplazado de la pasada jornada, perteneciente a su duelo en El Arcángel ante Los Barrios y donde se presupone una relevante entrada de público teniendo en cuenta las restricciones por el coronavirus. De esta manera, para los debutantes y los que no lo han hecho en Segunda B, podría ser su carta definitiva para llamar a la puerta y reclamar su presencia para la próxima temporada.

En este caso, la dirección deportiva no se ha pronunciado aún sobre los jugadores que terminan contrato el próximo 30 de junio; tampoco para que cumplen más allá de esa fecha ni para los casos especiales de Javi Flores, Edu Frías y Willy Ledesma. Si no salta la sorpresa, el único que tendría plaza asegurada en el primer equipo -procedente del filial- sería un Luismi Redondo que ha sido de lo poco destacable en clave cordobesista. El extremeño es el jugador que mejor promedio goleador ha tenido esta temporada en liga, con un promedio de un gol cada 118 minutos disputados. En las restantes situaciones, sería esta dirección deportiva -o la sustituta, si se da- la que tendrá que analizar caso por caso para planificar la próxima temporada. Acontezca lo que acontezca, es innegable que los jugadores del B han dado su paso para que se les tenga en cuenta.