Con el respaldo de la afición en el primer tramo de campaña de abonados

Resuelta hasta la más mínima duda. Si hubiera alguna hace un par de meses, ya no ha de quedar ninguna. La fidelidad de la afición va mucho más allá de tormentos en el plano institucional y desastres en el apartado deportivo. Claro está que ambos factores tienen relevancia en el dato definitivo, pero también que no son suficientes para dejar sin apoyo al club. En cualquier caso, el Córdoba se sabe con el respaldo de los suyos, de una hinchada que responde de manera muy positiva durante el primer tramo de la campaña de abonados. Un período éste que alcanza su cierre con la notable cifra de 7.252 carnés expedidos. Como dato añadido, la entidad consigue 1.496 adhesiones de nuevo cuño, un número sobresaliente que aún puede crecer.

El objetivo del Córdoba está en los 8.100 abonados, un registro para el que faltan poco más de 800 carnés. Dicha cifra es la que determinó el consejero delegado de Unión Futbolística Cordobesa (UFC) -y por ende del conjunto blanquiverde-, Javier González Calvo, en la presentación de la iniciativa de captación. Y la entidad está más cerca de lo que quizá pudo imaginarse en un principio, por aquello de perder una categoría para jugar en la cuarta del fútbol español 36 años después. Ahora mismo el cuadro califal se sitúa con 7.252 seguidores con pase de temporada, dato final de la primera fase de la campaña -completa tras finalizar la renovación on line en la noche del sábado-. El apunte, sin embargo, esconde otra realidad: muchos de los que estuvieron en el curso anterior deciden no continuar.

De los 7.252 carnés expedidos hasta la fecha sólo 5.756 corresponden a abonados de la pasada campaña, por lo que se produce un descenso significativo en relación a la continuidad de seguidores. Contrasta con este hecho el notable registro en referencia a adhesiones de nuevo cuño pues el Córdoba suma por el momento a 1.496 fieles que en la temporada 2020-21 no estaban o no tenían pase anual. Dicho dato es el que da mayor prestancia a los números logrados por el club hoy por hoy. Por cierto, después de veranos de intensa y numerosa petición de un sistema on line que facilitara todo el proceso, las renovaciones presenciales casi triplican a las realizadas en Internet. Las primeras se elevan hasta 3.840, mientras que las segundas llegan a 1.474. Mientras, 442 aficionados prolongaron el vínculo con la entidad a través de teléfono.

Pero la cifra de nuevos abonados, así como en global, todavía puede crecer. Es lo que espera precisamente el club, que abre en un par de días la venta abierta únicamente a altas. Antes de que más seguidores, aquellos que lo deseen, continúen con la suma de adhesiones debe procederse a la tradicional mejora de asiento. Dicho proceso va a producirse el lunes y el martes, con asistencia en El Arcángel. Al respecto, el Córdoba informa de que no es necesaria cita previa. Los horarios de taquillas, por cierto, van a ser de 9:30 a 13:30 por la mañana y de 17:30 a 20:30 por la tarde. Sí es requisito tener el DNI y el carné del conjunto blanquiverde en el momento de solicitar otra localidad. Ya el miércoles comienza la tercera y definitiva fase, que se va a mantener hasta el 18 de septiembre -esto es hasta el primer encuentro de liga en feudo propio-.