El Córdoba, entre la ambición y los algodones

Una semana más y una nueva lista de convocados. El Córdoba encara la tercera jornada liguera tras conseguir unas buenas sensaciones a lo largo del tramo inicial del campeonato. Tanto es así que el club blanquiverde es el actual líder del Grupo IV de Segunda RFEF gracias a los goles anotados en los triunfos ante el Cádiz B (3-1) y Xerez Deportivo (1-5). Sin embargo, no todo el camino está hecho ni mucho menos y el técnico Germán Crespo sigue trabajando en busca de una regularidad de resultados que se considera crucial para aspirar al ascenso, objetivo principal del club cordobés. Gracias a esto, el entrenador nazarí ha ofrecido una lista de convocados en la que, como en todas las semanas, hay varias sorpresas significativas.

Por un lado, la enfermería no termina de vaciarse y, una semana más, Carlos Marín, Álex Meléndez, Viedma y Samu Delgado no podrán vestirse de corto. Sin embargo, estos no son los únicos que se perderán el enfrentamiento ante el Coria por un contratiempo físico, ya que Javi Flores no se ha recuperado de sus molestias en el sóleo y no podrá viajar con el resto de sus compañeros. Aun así, Germán Crespo ha tenido que realizar un descarte más y el elegido ha sido Ricardo Visus, como sucedió ante el Cádiz B. El canterano del Real Betis Balompié no defenderá la elástica califal por el momento, cosa que tendrá la opción de hacer Julio Iglesias tras estrenarse en la convocatoria por primera vez en lo que va de temporada.

Debido a esto, el técnico nazarí ha decidido que los jugadores que viajarán a Coria son: Felipe Ramos, José Ruiz, Ekaitz Jiménez, Toni Arranz, Willy Ledesma, Luismi Redondo, Miguel de las Cuevas, Omar Perdomo, Bernardo Cruz, José Alonso, Álex Bernal, Carlos Puga, José Cruz, Simo, Adrián Fuentes, Antonio Casas, Julio Iglesias y Jaylan Hankins.