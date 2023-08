Cédric Teguia y Pablo Picón, otros dos ex que recalan en Primera y Segunda RFEF

Últimas horas del mercado de fichajes y los movimientos siguen siendo constantes, principalmente en la tercera y cuarta categorías del fútbol español. De hecho, el propio Córdoba CF sigue rastreando las opciones con el objetivo de incorporar algún futbolista más para su frente de ataque, aunque las posibilidades -tanto de fichas como de futbolistas libres- ya son realmente limitadas. Sea como sea, llega la cuenta atrás en lo que respecta a los traspasos, y este jueves, al margen de la incorporación de Kuki Zalazar por parte de los cordobesistas, el talento (ex)blanquiverde también tuvo protagonismo en otros frentes, puesto que otros dos exjugadores de la entidad han encontrado acomodo, ya sea en la misma división que los califas o en un escalón inferior.

Por un lado, Cédric Teguia regresará la próxima campaña a El Arcángel, después de que la AD Ceuta haya informado de su fichaje “tras una exitosa negociación” con el Atlético de Madrid para hacerse con los servicios del extremo izquierdo, que recala en el club tras desvincularse del cuadro colchonero. Bien es cierto que el aficionado cordobés no guardará realmente buen recuerdo del hispano-camerunés, aunque sigue siendo una incorporación significativa al ser aún sub 23.

Con todo, su fichaje por el Córdoba CF fue esperanzador, al tratarse de un futbolista con gran físico y capacidad de gol y de encarar la portería por banda. Además, llegaba avalado por haberse formado en una cantera como la del Atlético de Madrid y tras haber sido internacional en categorías inferiores con la selección española. Sin embargo, Teguia no tuvo la confianza de Crespo, ya que tan solo participó en 12 encuentros y sumó 328 minutos. Por ello, en febrero, coincidiendo con la amplia lista de bajas que sufrió el plantel, la entidad decidió poner fin a la cesión y el extremo regresó al cuadro madrileño. Eso sí, recalaría en el Intercity, donde jugó 15 partidos y firmó un gol, lo que le ha valido para mantenerse en Primera RFEF.

El que no ha tenido la fortuna de mantenerse en la categoría de bronce es Pablo Picón. El joven arquero valenciano recaló en el Córdoba CF en el mercado estival tras la sorprendente marcha de Jaylan Hankins. Lo hizo como tercer portero, aunque estaba llamado a ser el futuro del club. No obstante, tan solo intervino en un partido (por las lesiones de Marín y Ramos) y, aunque hizo una meritoria actuación, el club decidió no continuar con sus servicios. Ahora ha firmado con el Real Valladolid para completar la portería del Promesas, filial de Segunda RFEF.