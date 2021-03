Pablo Alfaro: "Queremos ver a un Córdoba que vaya a por los tres puntos"

¿Es el elegido el Córdoba CF para meterse entre los tres primeros y aspirar de manera más seria a Segunda División? El partido del próximo fin de semana puede ser la manera óptima de observarlo. Todo está envuelto en una serie de condiciones adversas que hacen que la empresa sea algo más complicada. El cuadro califa no depende de sí mismo aun ganando los choques venideros ante el CD El Ejido y el Betis Deportivo -aunque es una premisa fundamental que se sumen los seis puntos si se quiere optar a algo-, sino que el Sevilla Atlético deberá tropezar en, al menos, uno de sus partidos restantes. Lorca Deportiva y Yeclano Deportivo serán sus obstáculos de cara a meterse en los tres primeros puestos.

Los partidos se van acabando y, por ende, los puntos para conseguir los objetivos. El Córdoba visitará El Ejido con mucho que perder y mucho que ganar. Pablo Alfaro pasó por sala de prensa y así lo afirmó, apostillando que "sabiendo que hay puntos cada vez más importantes, sólo nos podemos centrar en los 3 próximos. Es la intención del cuerpo técnico. No nos podemos despistar ni descentrar y somos conscientes de la situación en la que estamos y a dónde queremos llegar", a lo que añadió al respecto que "queremos ver a un Córdoba que vaya a por los tres puntos, que compita con sus armas. Cada vez va quedando menos en la primera fase y los puntos son cada vez más importantes". Para el encuentro en tierra almeriense, Alfaro ve la clave del partido, al igual que en el epílogo de todas las competiciones, es "ser reconocibles, que (el equipo) tenga esa vigor para mostrárselo al rival, sabiendo que debemos intentar imponer nuestras virtudes. Cada partido hay una igualdad tremenda, (hay que) ser conscientes de la importancia de los puntos".

Con la presencia del central Ricardo Visus, jugador del filial, y el trabajo en solitario de Isaac Becerra, el entrenador cordobesista inició así la sesión de entrenamiento matutina del viernes. Con incidencia respecto a la convocatoria, tendrá la ausencia del guardameta catalán, por lesión, y de Carlos Valverde, expulsado ante el Real Murcia. La única duda que tendrá Alfaro para armar la lista de futbolistas disponibles será la de Moussa Sidibé, aún renqueante de una acción contra un zaguero pimentonero. El aragonés hizo repaso a los puntos importantes de la próxima lista de convocados y señaló que "Valverde es baja por sanción y veremos cómo llega Moussa. Ha entrenado muy poquito y veremos mañana sábado. Becerra sigue con su proceso pero no podemos contar aún con él". Precisamente por estos condicionantes y en busca de dar con la tecla en el equipo, el técnico prevé que habrá cambios respecto al once ante el Murcia, aunque no muchos. "Nuestro objetivo es tener el mayor número de futbolistas disponibles y que estén en forma, hay situaciones que son externas por sanciones o lesiones, hay que tener en cuenta el momento de forma, los objetivos de cada partido y quién es el más adecuado para ello. No podemos dar muchas más pistas", desarrolló.

El CD El Ejido llegará a la cita dominical también con urgencias, con las llamas de la fase de descenso infligiendo su incesante calor. Con las bajas de Toni Arranz a causa del coronavirus, los almerienses no tendrán atisbo de duda de aprovechar los defectos blanquiverdes tras partir, a principios de temporada, con altas aspiraciones que se han ido derrumbando como un castillo de naipes -dos cambios de entrenador incluidos-. "Espero un partido durísimo porque los tres puntos son muy importantes para ambos equipos", aseveró Alfaro de un conjunto ejidenses que ha conseguido últimamente "resultados muy justos", sumado ello a "las intenciones con las que nos va a esperar el Ejido, con 400 espectadores y a competir el partido". Respecto al once propio, no dependerá del rival, al menos, según las palabras del entrenador maño, que explicó que "solemos tener un modelo más o menos fijo o coherente y depende de otros muchos factores, no suele ser el más significativo. Vemos el estado de forma los jugadores, el momento en el que llegan o lo que podría hacer más daño al rival. Los motivos y las ideas suelen ser más para nosotros que para los rivales".

Una de las ausencias más destacadas en los últimos partidos -al menos, en el once titular- es la de Javi Flores. El capitán cordobesista, por lesión o decisión técnica, no ha sido de la partida en ninguno de los tres últimos partidos. Al respecto, Alfaro dijo que "ha tenido momentos de poca continuidad o por otras circunstancias poco propicias. Su compromiso es innegable. No hay que darle mayor transcendencia. Cuando esté tiene que hacerlo lo mejor que pueda". Precisamente dentro del máximo rendimiento se encuentra el apartado psicológico. La mente puede hacer que las acciones lleguen un segundo tarde, que en fútbol se convierte en trascendental. "Cuando nos referimos al 100%, nos referimos también el aspecto mental. Los jugadores (tienen que ser) fuertes mentalmente, que los errores no afecten en demasía y que estemos preparados para una batalla futbolística. Las desconexiones, tristezas y la pesadumbre no tienen cabida, te hacen tener miedo y es más difícil rendir", explicó el entrenador del Córdoba. Más allá de lo meramente deportivo, las piernas no deberán pesar y la carga de la presión sobre los hombros no deberá pesar. Al menos, fingir, que el peso es liviano.